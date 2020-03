Brave Exvius fusionne avec l’univers Fullmetal Alchemist dans un événement spécial

De nouveaux personnages à invoquer, des gangs se battent contre un boss et des bonus spéciaux.

Square Enix Ltd. vient d’annoncer le début d’un événement auquel deux des grandes sagas japonaises vont collaborer:Confrérie Fullmetal Alchemistet le populaire jeu mobile Final Fantasy: Brave Exvius. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 8 avril, les joueurs pourront vivre une expérience de jeu chargée de nouvelles.

De nouveaux personnages peuvent être invoqués, de précieuses récompenses gagnées lorsque des combats de raid sont gagnés, etprofiter d’autres contenus spéciauxinspiré du manga. Il y auraunités limitées sur les bannièreset Edward Elric, Alphonse Elric et Riza Hawkeye de durée limitée peuvent être invoqués. Ils sont rejoints par le roi Bradley et Roy Mustang à partir du 30 mars.

Il y aura des récompenses différentes chaque jour pour la simple connexionDe plus, il y aura un cadeau quotidien à recevoirune unité de Winry Rockbellchaque jour de la campagne en vous connectant simplement au jeu. Différentes récompenses peuvent également être débloquées pour simplement jouer etil y aura des événements spéciauxdu 26 mars, l’homnculo d’origine et du 2 avril Generalsimo King Bradley.

Final Fantasy: Brave Exvius esttotalement gratuitet est disponible dans les magasins iOS, Android et Amazon. Comme nous l’avons fait dans notre analyse, le développement du titre est le résultat d’une collaboration entre Square Enix et gumi Inc, développeur du succès Brave Frontier. Ce nouvel événement doit être ajouté à d’autres spéciaux tels que les Xenogears qui ont reçu son hommage correspondant dans le jeu.

En savoir plus sur: Final Fantasy Brave Exvius, Final Fantasy, Fullmetal Alchemist et Square Enix.

.