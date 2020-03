Bravely Default II cible les gros J-RPG: 7 raisons de s’y attendre

Bravely Default II est déjà très proche, et Square Enix le prouve avec une démo jouable déjà disponible dans le Nintendo Switch eShop. Quelles conclusions pouvons-nous tirer? Viser un grand J-RPG, avec un système de combat élaboré, un certain nombre d’options et une section artistique tout simplement spectaculaire. Nous vous expliquons en vidéo les raisons pour lesquelles nous l’attendons avec impatience.

Le premier épisode de Bravely Default pour Nintendo 3DS a été un succès de critiques, mais aussi de ventes, avec plus d’un million d’unités. Bravely Second n’a pas fait aussi bien, mais cela a aidé à développer la marque, à étancher la faim de J-RPG de centaines de milliers d’utilisateurs. Par conséquent, il était très attendu que la licence atterrisse sur Nintendo Switch, toujours des mains de l’équipe Asano, également impliquée dans le développement du grand Octopath Traveler.

Il y a donc de nombreuses raisons d’être heureux, et c’est qu’hier nous avons eu la possibilité de jouer une démo très élaborée de Bravely Default II, qui démontre le potentiel de cette tranche. Pour démarrer le jeu, il montre une section artistique incroyable. C’est comme si les œuvres des artistes conceptuels se reflétaient dans les personnages et les environnements du jeu. La bande originale est l’œuvre de Revo, gage de qualité puisqu’il a déjà travaillé sur le premier titre de la saga.

Ce sont les piliers sur lesquels une histoire du bien contre le mal est construite, dans laquelle quatre cristaux (le feu, l’eau, le vent et la terre) disparaissent et déclenchent le chaos dans le domaine du jeu. Notre rôle est de ramener la situation à la normalité, dans un schéma très classique, avec de nombreuses conversations, explorations et combats. Par rapport à ce dernier point, les œuvres reviennent, mais aussi les techniques Default et Brave, qui donnent lieu à un développement très stratégique des concours. En bref, un RPG avec des majuscules, dont nous devrons encore vérifier à quel point il est continu ou révolutionnaire dans la saga, mais que nous pouvons bientôt dire est une évolution puissante – à la fois visuelle et jouable – par rapport à ce que nous avions vu dans le passé.

Ce que vous devez savoir

Nouveau monde, nouvelle histoire et nouveaux héros de lumière

Un J-RPG avec un arôme classique, mais avec sa propre identité et une haute qualité jouable

Artistiquement beau, visuellement et profondément

Système de combat très particulier, grâce aux techniques Default et Brave

Profondeur RPG, avec de nombreuses options d’équipement, des emplois et des compétences

Difficile, du moins d’après ce que nous avons pu vérifier dans cette démonstration

Démo déjà disponible dans le Nintendo eShop, nous vous recommandons de l’essayer!

Lancement tout au long de l’année 2020 exclusivement pour Nintendo Switch