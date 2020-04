Bravement troisième n’est pas exclu. Le producteur a un concept!

Après avoir été témoin deux versions de Bravely Default (l’original et l’amélioration qui est finalement arrivée en Occident), un jeu par navigateur, et en comptant Bravely Default: Fairy’s Effect pour mobile, Square Enix a annoncé Bravely Second en 2013, et nous pensons déjà que, pour les prochains versements, les coups de feu avec les noms allaient sortir là-bas. À la surprise de beaucoup, Bravely Default II a été annoncé pour la Nintendo Switch, laissant le mystère de … et qu’en est-il de Bravely Third?

Loin de rejeter cette idée, Square Enix peut avoir des projets pour la franchise “Bravely” qui pourrait continuer avec cette numérotation spéciale. Ou cela découle des paroles de Tomoya Asano, producteur de la série, car interrogé directement sur la possibilité d’un Tiers bravement, loin de nier son existence, il a avoué avoir même un concept à ce sujet:

«Tomoya Asano: J’ai un concept pour [para Bravely Third]. Je n’ai pas intentionnellement clarifié les détails à ce sujet, il pourrait même s’agir d’un jeu vidéo mobile. Si les fans continuent de soutenir la série, j’aurai peut-être une chance de la créer à l’avenir. »

Que nous réserve l’avenir avec la série Bravely ou Octopath Traveler?

Il est temps de se rappeler que Asano est également producteur d’Octopath Traveler Et en fait, l’équipe derrière la série Bravely Default est à peu près la même. En voyant le dévouement qu’ils ont avec les deux franchises pour les systèmes Nintendo, nous aimerions que la prochaine chose vous tombe également dessus. En fait, Octopath a très bien performé sur le marché, vous devriez donc avoir votre avenir assuré. Quant à Third, il ne serait pas exclu qu’elle passe enfin au mobile, non seulement à cause des récentes excuses sur ce qu’était Bravely Second, mais précisément à cause de l’existence de Bravely Default II. Quoi qu’il en soit, nous ne savons pas à quoi aurait ressemblé un Tiers bravement, nous ne regretterons donc pas qu’il se soit retrouvé sur mobile non plus, pensez-vous?

