Bravo! Ils jettent une bière pour les joueurs et les amateurs d’esports

Les jeux et les sports électroniques continuent de croître et c’est pourquoi ils sont devenus un marché attractif pour différentes marques de consommation. La preuve en est que récemment une entreprise s’est associée à Team Secret pour lancer une bière pour les joueurs et les amateurs d’esports.

Grâce aux efforts et à la collaboration entre Team Secret et Levante Brewing, les joueurs américains peuvent désormais acheter AFK. C’est une bière indienne Pale Ale qui se distingue par sa mousse et sa consistance onctueuse. Il attire également l’attention sur le fait que ses paris peuvent sur un noir mat avec des accents bleus, qui rappellent un peu l’éclairage RVB des claviers et des souris de jeu.

Mais qu’est-ce qui fait cette bière pour les joueurs? Comme vous pouvez l’imaginer, c’est plus une question de marketing, mais il y a certaines choses qui ont été prises en compte pour être considérées comme telles. Ce que nous voulons dire, c’est que Levante a reçu des commentaires des membres de Team Secret pour en faire une bière adaptée à une organisation d’esports. C’est pourquoi il a une graduation alcoolique de 5,9%. Cela permettra également d’offrir de la bière sur différents marchés afin d’être fidèle à la globalité des jeux compétitifs. Il permettra également aux joueurs de boire cette boisson tout en regardant de longues séries d’esports sans se saouler.

Il convient de mentionner que, pour le moment, on ne sait pas si un distributeur apportera l’AFK au Mexique ou dans un autre endroit en Amérique latine. Cela dit, nous serons en attente et vous informerons au cas où de plus amples informations seraient révélées.

