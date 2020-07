Breath of the Wild n’est pas encore terminée

Éditorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Lors du dernier E3, Nintendo a confirmé le développement de la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Jusqu’à présent, nous ne savons rien d’autre sur l’avancement du projet, ce qui a rendu certains fans désireux de nouveaux détails. Apparemment, ils ont récemment cru avoir trouvé de nouveaux détails, ce qui supposerait que le doublage était déjà terminé; cependant, ces informations sont fausses.

Les acteurs espagnols de doublage espagnols des personnages de la princesse Zelda et du champion Revali, Nerea Alfonso et Marcel Navarro, respectivement, étaient présents au podcast Un café con Nintendo dans lequel ils ont parlé des détails du doublage. Dans une partie de la conférence, ils ont discuté de leur travail possible dans le prochain épisode de la série.

Quelque chose qui a attiré l’attention, c’est qu’ils semblaient faire des allusions à leur relation avec le projet, suggérant qu’ils avaient au moins commencé à doubler. Cela a été conclu par plusieurs médias, qui ont affirmé que le doublage, au moins en espagnol d’Espagne, était déjà terminé.

Dans le cas où vous l’avez manqué: La suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild est apparemment loin.

C’était tout un malentendu

Après une large diffusion, les gestionnaires de podcasts sont venus nier ce que beaucoup affirmaient. Selon A Coffee with Nintendo, la conversation qui a eu lieu dans l’émission a été légère et pleine de blagues.

Les commentaires des acteurs de la voix autour de la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild étaient précisément sur un ton de plaisanterie et ce n’était pas vraiment un indice, ni révéler de secret.

Il est important de dire que lorsque des projets de ce type sont réalisés, les personnes impliquées sont sous embargo, ce qui signifie qu’elles ne peuvent rien dire sur ce projet, il serait donc difficile pour un doubleur de révéler ces détails officiels, car il pourrait avoir des ennuis .

De plus, nous vous rappelons qu’en 2019, Nintendo a annoncé la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mais il a été mentionné qu’elle était encore en cours de développement, ce qui suggère qu’il est trop prématuré pour que le doublage soit terminé. Ainsi, nous devrons attendre plus longtemps pour en savoir plus sur le nouveau titre de la série.

La suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild n’a pas encore de date de sortie, mais elle devrait arriver exclusivement sur Nintendo Switch. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à lui si vous visitez son dossier.

