Breath of the Wild recréé avec Nintendo Labo VR

Les jeux Nintendo Switch acclamés Zelda: le souffle de la nature et Nintendo Labo VR Ils sont le centre d’intérêt d’un joueur qui trois ans après le départ du jeu de la saga Zelda, un titre qui parvient toujours à nous surprendre grâce à l’amour que beaucoup ressentent pour lui, comme c’est le cas de hommage de catégorie qui nous concerne aujourd’hui.

GameXplain a préparé une vidéo dans laquelle il montre comment le créateur de ce niveau, un japonais surnommé Midreeca, ou @Green_Squid, sur Twitter) dépasse sa création réalisée avec le Atelier Toy-Con VR du jeu Nintendo Labo VR, titre du grand N qui nous permet de faire des puzzles, des niveaux, des plateformes, et grâce auxquels il a été possible de recréer un sanctuaire du jeu acclamé de la saga Zelda. Dans la vidéo, nous pouvons voir le comparaison du sanctuaire d’origine avec le Conçu avec l’atelier Toy-Con VR. Il est clair que les grandes possibilités offertes par le jeu de réalité virtuelle de Nintendo, qui nous offrait auparavant l’occasion de utiliser les lunettes VR avec Zelda: le souffle de la nature et Mario Odyssey.

Il est clair que cela a été un travail laborieux d’analyse et de tests d’erreurs d’essai pour imiter le sanctuaire de ce grand jeu qui a signifié tant d’heures de plaisir pour tous les fans de la saga, nous devons donc remercier leur travail et attendre de voir s’il se lance avec plus de sanctuaires de ce jeu, ou au contraire préfère parier avec d’autres des Grands titres Nintendo. Pensez-vous qu’il a réussi à le recréer à juste titre?

