Bref mais intense! The Wonderful 101: Remastered trailer annonce sa date de sortie

Après leur succès dans Kickstarter, PlatinumGames et Nighthawk Interactive célèbrent avec cette courte, mais intense vidéo, que The Wonderful 101: Remastered sortira sur PC (via Steam), PS4 et Nintendo Switch ce 19 mai en Amérique du Nord, le 22 mai en Europe. Le public japonais devra attendre le 11 juin. Cette proposition passionnante, rappelez-vous, a été initialement publiée en 2013 pour Wii U.