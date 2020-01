Brevet de stylet tactile amovible pour Switch, bientôt disponible?

Le Great N continue d’essayer de nouvelles choses et plusieurs innovations qui peuvent être incorporées dans les innovations matérielles qu’ils lancent au fil des ans, c’est donc arrivé avec des curiosités telles que Nintendo Labo, les commandes de mouvement, l’utilisation de micro pour la reconnaissance de voix des utilisateurs, la 3D stéréoscopique sans avoir besoin de lunettes spéciales, et une longue liste de tests qui, dans de nombreux cas sont devenus des appareils physiques et dans d’autres … eh bien, il est resté un brevet sans être pleinement réalisé (on ne regarde personne, Projet Qualité de Vie), mais au final c’est que, la technologie évolue constamment et découvre des possibilités qui jusque-là n’avaient pas été levées, atteignent ou non un bon port commercial à la fin. Le dernier mois de Juin 2019 (Il est maintenant apparu) La société de Kyoto a réenregistré une de ces idées curieuses qui, au moins d’abord, semblent assez intéressantes, en l’absence de voir si elles finissent par se matérialiser dans quelque chose de tangible.

Cela ne vous est-il pas arrivé, surtout à l’époque de DS, 3DS et Wii U, alors que dans certains jeux il faut faire utilisation des commandes tactiles et des boutons, que l’on ne sait pas très bien quoi faire du stylet tactile dans ces moments qui doivent être alternés avec les commandes traditionnelles, comme dans Mario Maker 2 par exemple? Évidemment, nous avons dix grands doigts – ceux qui ne sont pas occupés à tenir la console ou la commande en question, bien sûr – avec lesquels la tenir pour ne pas la quitter et la reprendre dans cette alternance, car les étourdissements vont souvent. Eh bien, Nintendo a trouvé une autre idée pour faciliter cette lourde tâche, et c’est grâce à un stylet tactile qui peut être attaché au Joy-Con séparé de la console, et mieux encore, en utilisant la vibration lorsque ledit crayon touche l’écran, pour une plus grande sensation de contact et de différence en profitant de la vibration HD, et même en changeant l’épaisseur des lignes de dessin, ou leur couleur, en appuyant sur un bouton sans Laissez tomber le crayon ou placez-le mal à l’aise entre vos doigts. Tout un monde de possibilités qui reflète cette petite innovation, à travers cette connexion entre la télécommande et le stylet, verrons-nous cela se réaliser dans un avenir proche?

Stylet tactile breveté pouvant être connecté au Joy-Con de Nintendo Switch

Papa, tu aimes Joy-Con avec un stylet tactile qui vibre?

