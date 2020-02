Brevet PlayStation pour un nouveau contrôleur de mouvement

Un autre brevet a été déposé auprès de Sony (Crédit: Sony Interactive Entertainment)

Sony a vu de nombreux brevets remonter à la surface sur la PlayStation 5, la console de nouvelle génération sur laquelle la société n’a publiquement rien dit jusqu’à présent. Maintenant, un nouveau fichier découvert par 91mobiles révèle qu’un nouveau contrôleur de mouvement PlayStation pourrait être en préparation pour PSVR 2 ou la prochaine PS5.

Le dossier sur l’OMPI, publié le 13 février, montre un nouveau contrôleur avec des sangles pour vos poignets et des capteurs pour vos doigts qui pourraient être utilisés pour la VR ou un composant pour la PS5. Vous pouvez voir l’image ci-dessous détaillant tout.

«Ce dispositif de commande est porté sur la main d’un utilisateur et comprend: une pluralité d’unités de détection qui détectent les doigts de l’utilisateur; et une partie support de capteur qui supporte les unités de capteur », explique l’abrégé anglais sur le brevet. «La partie de support du capteur prend en charge les unités de capteur afin que la distance entre les unités de capteur adjacentes puisse être modifiée.»

Comme dit précédemment, nous avons eu de nombreux autres brevets qui ont été signalés. Jusqu’à présent, nous savons qu’il y aura un microphone intégré pour le Dualshock 5, il sera compatible avec la PS4. En outre, Sony pourrait pousser une nouvelle génération de PSVR en raison d’un dépôt de suivi oculaire avec d’autres accessoires.

La PlayStation 5 sortira cette saison des fêtes. Nous ne savons pas quand Sony aura une révélation complète, mais cela arrivera plus tôt que tard.

Que pensez-vous du dernier brevet déposé par Sony? À votre avis, à quoi ressemblera la prochaine génération pour PlayStation? Faites-nous savoir dans le commentaire ou sur Facebook.

