Bridge Constructor Ultimate Edition arrive au Switch 1/31

Bridge Constructor est un jeu de réflexion basé sur la physique qui vous permet de devenir un constructeur de ponts. Comme son nom l’indique, votre tâche consiste à construire des ponts suffisamment solides pour supporter le poids des véhicules, y compris des poids lourds comme les semi-camions et les trains. Le jeu comprend 40 niveaux, chacun avec différents niveaux de difficulté. Il existe également un mode de construction gratuit pour vous permettre de mettre vos propres compétences en ingénierie à l’épreuve.

Le jeu va s’installer sur Switch d’ici la fin de ce mois sous le nom d’Ultimate Edition. Cela comprend deux packs DLC, Slopemania et Trains. Le préchargement est déjà en ligne sur l’eShop avec un PDSF de 14,99 $

Voici une description du jeu et une bande-annonce:

Bridge Constructor Ultimate Edition comprend le «Bridge Constructor» et les deux DLC «Slopemania» et le pack d’extension «Trains»!

Dans Bridge Constructor, vous pouvez devenir un constructeur de ponts accompli sans aucune formation formelle. Jouez à 40 niveaux différents et construisez des ponts sur des vallées profondes, des canaux ou des rivières. Les tests de résistance révèlent si le pont que vous construisez peut résister au stress quotidien d’une utilisation continue des voitures et des camions.

Vous pouvez choisir entre une gamme de matériaux pour chaque pont individuel, comme le bois, l’acier, les câbles ou les piliers en béton. Utilisez les matériaux appropriés et respectez le budget pour construire le pont parfait. Grâce au choix des matériaux, vous pouvez construire chaque pont de différentes manières – votre budget est la seule limite. Libérez votre imagination et votre créativité!

FONCTIONNALITÉS:

40 niveauxMaintenant avec le mode de construction gratuit5 paramètres: ville, canyon, plage, montagnes, collinesCarte avec tous les mondes / niveaux débloqués4 matériaux de construction différents: bois, acier, câbles, piliers en bétonIndicateur de charge à code couleur pour différents matériaux de constructionDeux niveaux de charge différents: voiture et camionMeilleur score par niveau

Dans le module complémentaire SlopeMania, vous vous trouvez sur les îles Tiltin, qui abritent trois îles toutes neuves où vous construirez même vos ponts à l’intérieur de grottes colorées! Les 24 niveaux difficiles et jamais vus vous permettront d’utiliser des voies en pente pour surmonter les différences de hauteur massives. Les «niveaux fous» sont les vrais casse-tête et nécessitent une réflexion originale et des solutions inhabituelles.

Le DLC «Trains» vous permet de visiter le groupe d’îles «Royaume Choonited», avec un total de 18 nouveaux niveaux sur trois îles. Construisez d’énormes ponts qui peuvent supporter le poids énorme des deux nouveaux véhicules proposés – un train de banlieue et un train de marchandises lourdement chargé. Les paysages idylliques et magnifiquement conçus feront battre le cœur de tout fanatique de chemin de fer.

[VIA]