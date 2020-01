Bridge Constructor Ultimate Edition arrive sur Switch vendredi prochain

Les Autrichiens de ClockStone Studios envisagent le lancement de Portail des constructeurs de ponts sur Nintendo Switch et ont donc décidé de prendre la console hybride de Nintendo le jeu original qui arrivera également très prochainement sur l’eShop, notamment vendredi 31 janvier prochain, dans une édition complète chargée de contenu supplémentaire.

Bridge Constructor Ultimate Edition Ce nouvel ajout au catalogue Switch est appelé et inclut le jeu de base et les DLCs ​​Trains et Slopemania. Pour ceux qui ne connaissent pas cette saga (ici l’analyse que NextN a faite de Portail des constructeurs de ponts) Il s’agit d’un jeu de puzzle et de simulation où vous devrez construire des ponts à travers des vallées, des canaux ou des rivières à surmonter 40 niveaux principaux dont le titre original consiste sans compter les extensions. La clé est d’utiliser le matériaux appropriés de sorte que la structure supporte le stress de l’utilisation quotidienne du trafic. Matériaux allant du bois aux piliers en ciment et où limitations à la façon de construire le pont ne mettra la devis qui est disponible à chaque niveau.

À ces 40 niveaux, vous devez ajouter le 24 de l’extension “Slopemania” et 18 des “Trains”, où nous devons désormais traiter des ponts qui permettent le passage de trains de gros tonnage. En plus de tout ce nouveau contenu, le jeu a été intégré contrôle de l’écran tactile Nintendo Switch pour obtenir un gameplay beaucoup plus intuitif, explique-t-il Headup, le distributeur du titre.

Bridge Constructor Ultimate Edition Il sera disponible en téléchargement dans le Nintendo eShop le 31 janvier pour 14,99 €, bien que le pré-achat puisse déjà être effectué avec une remise de 20%.

