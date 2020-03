Brie Larson aimerait apparaître dans un film Animal Crossing

Animal Crossing: New Horizons a fait ses débuts aujourd’hui et beaucoup de gens sont heureux. L’une d’entre elles est Brie Larson, célèbre actrice américaine, qui a avoué qu’au cas où il y aurait un film Animal Crossing, elle aimerait y apparaître.

Dans une interview au magazine People, Larson a parlé de son amour pour la franchise Animal Crossing. Il y a révélé qu’il en était fan depuis l’époque du GameCube et qu’il en jouissait même beaucoup avec sa sœur.

«Le jeu original, la première fois que je l’ai joué, c’était sur le GameCube et c’était très important pour moi et ma sœur. Ma maman avait une règle: celui qui terminait ses devoirs en premier pouvait commencer à jouer. C’était une façon incroyable de nous faire finir nos devoirs », a-t-il expliqué.

Larson a révélé plus tard qu’il jouait à New Horizons depuis lundi. Bien qu’elle n’ait eu personne avec qui partager cette aventure pendant les premiers jours, elle est ravie de pouvoir bientôt utiliser le nouvel Animal Crossing pour passer du temps avec sa sœur, même en ligne.

«Je suis très excitée de créer de nouveaux souvenirs avec ma sœur. Nous sommes maintenant adultes et nous avons toujours un amour profond pour ce jeu et ça a été amusant de lui en parler. Compte tenu des circonstances, nous pouvons nous connecter sur Internet et nous rendre sur les îles des autres pendant que nous parlons par appel vidéo et communiquons. C’est juste doux “, a-t-il mentionné.

Enfin, on a demandé à Larson s’il aimerait apparaître dans un film Animal Crossing et sa réponse a été comme prévu: «Bien sûr. Je soutiens Animal Crossing dans tout. Je pense que c’est une bonne chose pour notre cœur. “

Animal Crossing: New Horizons est maintenant disponible sur Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur ce lancement en cliquant ici.

