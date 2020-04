Brook Gaming présente un dock pour Switch sous la forme d’un GameCube

Tout au long de ces années, il n’y a pas eu quelques réinventions qui ont été faites du célèbre quai de la console Joy-Con, souvent destinée à lui donner de nouvelles fonctionnalités, telles que pouvoir continuer à utiliser l’écran portable tout en jouant, lui donnant plus de positions inclinables pour rendre les jeux plus confortables -sans risque de luxation du cou ou de surcharge cervicale- ou même avec le port LAN intégré. À d’autres occasions, au lieu de cela, des modèles ont été conçus qui font simplement appel à la nostalgie, par exemple en profitant d’un ancien NES, ou en lui donnant la forme d’une Super Nintendo, de nombreux utilisateurs Internet anonymes s’inscrivant à cette tendance. Mais certaines entreprises spécialisées dans la création de périphériques ont également vu une opportunité commerciale comme (non, ce n’est pas Hori dans ce cas) Brook Gaming, une entreprise taïwanaise qui a testé repenser le modèle GameCube, le mythique prédécesseur 128 bits d’il y a trois générations, de manière plus compacte, tout en conservant des fonctionnalités intéressantes, créant le prototype Power Bay.

Et c’est qu’en plus de vous permettre de continuer à jouer sur l’écran portable tout en chargeant la batterie, Vous permet de connecter jusqu’à deux contrôleurs GameCube via leurs ports d’origine à l’avant, et deux autres commandes câblées par port USB à l’arrière, ce qui offre de nombreuses possibilités – supprimer le contrôleur officiel Pro, bien sûr, en plus de prendre en charge jusqu’à deux paires d’écouteurs Bluetooth et d’avoir sa propre fonction de refroidissement, un détail intéressant pour la prochaine période estivale. Ce périphérique accrocheur devrait être lancé au mois de juin sous le prix de 54,99 $, comme vous pouvez le voir sur son site officiel, bien que pendant ces jours, il ne soit pas très possible d’importer ce style, vous devrez donc attendre quelques semaines de plus au cas où.

Dock Power Bay Switch par Brook Gaming

Voir aussi

Source

Connexes