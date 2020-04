Brothers in Arms est en train d’être adapté dans une émission de télévision

Par Emily Gera,

Lundi 27 avril 2020 21:47 GMT

Gearbox Software transforme sa série de tireurs de la Seconde Guerre mondiale Brothers in Arms en une émission de télévision.

La nouvelle série sera adaptée avec l’aide du producteur exécutif et showrunner Scott Rosenbaum, dont le curriculum vitae comprend des émissions dont V et Queen of the South. Le fondateur de Gearbox, Randy Pitchford, joue également un rôle de producteur exécutif sur le projet.

Selon The Hollywood Reporter, l’adaptation raconte l’histoire de huit hommes qui doivent sauver leur colonel des pouvoirs de l’Axe avant que l’ennemi ne puisse se renseigner sur les plans du jour J. Le spectacle mettra en vedette des personnages des deux côtés de la guerre, y compris des personnages réels de la Seconde Guerre mondiale.

“J’adore les histoires que nous avons racontées dans les jeux, et nous avons plus d’histoires à raconter, mais une émission de télévision nous permet d’explorer ce sujet et l’effet sur les relations et les gens de manière plus large”, a déclaré Randy Pitchford à la publication.

«L’histoire que nous avons fini par utiliser n’a jamais été dramatisée à la télévision», explique Rosenbaum. “Près de 800 militaires américains ont été tués et il a dû être couvert parce que les Alliés se préparaient à la véritable invasion de la Normandie.”

C’est la deuxième fois qu’un jeu Gearbox Software reçoit une adaptation en direct. Un film Borderlands est actuellement en préparation, avec Eli Roth attaché à la réalisation.

À l’origine, Brothers in Arms de Gearbox Software a été lancé en 2005. Le studio a annulé les plans d’un nouvel ajout à la série – Brothers in Arms: Furious 4 – en 2015.

