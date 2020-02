Broxah entre dans LCS au cours de la semaine 4

Team Liquid pourra enfin faire jouer Broxah dans le LCS (Photo: Team Liquid)

L’arrivée tant attendue de Mads «Braxah» Brock-Pederson à Team Liquid aura finalement lieu au cours de la quatrième semaine. L’ancien jungler de Fnatic aura enfin la chance de jouer dans le LCS après s’être occupé des questions de visa. Team Liquid sera heureux de pouvoir enfin disposer de son effectif complet après un début difficile de la saison 2020.

Team Liquid a connu un début de saison difficile avec un record de 2-3 après les trois premières semaines. Ils ont dû jouer avec le jungler Shern «Shernfire» Cherng Tai pendant ces trois semaines. Bien qu’il ait l’air bien pour TL, l’équipe sera heureuse que Broxah vienne travailler avec l’équipe pour améliorer le record et montrer pourquoi TL a été si dominant dans le LCS.

Broxah a été annoncé comme le nouveau jungler de TL en novembre 2019. Il était considéré comme l’un des meilleurs junglers de la LEC et cherchera à améliorer l’équipe déjà empilée de TL. Le géant danois devra se connecter rapidement avec ses coéquipiers s’il veut remporter cinq titres LCS consécutifs d’affilée. Cela leur placera un titre LCS loin du record de TSM de six.

TL pourrait également surgir comme une chance de renforcer la synergie entre Broxah et l’équipe pour leur donner une grande chance dans les séries éliminatoires du printemps. La synergie entre le milieu et la jungle est vitale pour une équipe réussie dans League of Legends. C’est pourquoi il est important pour Broxah de commencer à créer cette synergie entre lui et Nicolaj «Jensen» Jensen.

Que pensez-vous que Broxah puisse enfin participer au LCS? Pensez-vous que Team Liquid pourrait gagner le printemps maintenant qu’il est capable de jouer? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

