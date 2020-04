BTS World Cheats & Hacks | Réponses pas à pas, fabrication de cartes, gemmes

BTS World est votre chance de gérer les Bangtan Boys de renommée mondiale. C’est votre travail de guider le plus grand groupe de K-pop du monde vers la célébrité à travers une série de conversations amusantes de style roman visuel et de missions de collecte de cartes.

Comme pour de nombreux jeux mobiles, vos actions sont toutes contrôlées par différentes devises – dans ce cas: des ailes, des pièces et des gemmes. Cependant, dans BTS World, il y a tellement plus à faire que simplement discuter.

En plus d’augmenter votre affinité avec chacun des garçons à travers les principaux chapitres BTS et Another Story, vous pouvez collecter et créer des cartes représentant l’ensemble du groupe, tout en développant leurs statistiques avec les quêtes de l’Agence.

C’est beaucoup à suivre, nous avons donc rassemblé une feuille de triche avec des explicateurs pour certaines questions fréquemment posées que nous avons vues, ainsi qu’un mot sur les hacks que vous pourriez voir annoncés.

BTS World Cheats – Toutes les réponses pas à pas

Tout au long de l’histoire principale de BTS World et d’une autre histoire, vous aurez le choix de dialoguer dans vos conversations avec différents membres du groupe.

Bien que vos décisions au sein du groupe de discussion n’affectent pas votre affinité avec les garçons, lorsque vous échanger des messages texte, passer un appel téléphonique ou parler en tête-à-tête pendant un chapitre d’histoire, les choix de dialogue que vous faites peuvent améliorer votre relation avec ce personnage à différents degrés.

Le meilleur résultat est d’obtenir un grand cœur qui tourne apparaître lorsque vous faites votre choix. Cela montre que vous avez gagné le maximum d’affinité grâce à l’interaction.

Vous pouvez rembobiner le temps avec 5 gemmes pour obtenir une autre photo de n’importe quelle conversation, mais il est toujours préférable de les enregistrer et de bien faire les choses la première fois.

Pour tricher et jeter un coup d’œil à toutes les bonnes réponses, consultez cette énorme feuille de calcul créée par la communauté de chaque réponse du jeu (liée ci-dessous).

La feuille de calcul est triée par caractère plutôt que par chapitre. Vous devez donc faire défiler jusqu’au membre du groupe auquel vous parlez, puis regarder à droite de la troisième colonne pour voir de quel chapitre, niveau de personnage ou événement de carte vous avez besoin. Ensuite, vous devez regarder la 10e colonne pour voir la réponse qui vous donne le meilleur résultat. C’est la réponse la plus juste des trois.

La feuille a été créée par @chialle_k.

En utilisant cela, vous pouvez rechercher sournoisement la bonne réponse pour absolument tout dans BTS World!

Comment créer des cartes dans BTS World

Au fur et à mesure que vous remplissez votre collection de cartes dans BTS World, vous pouvez trouver la collection spéciale de cartes que vous pouvez créer, plutôt que de trouver dans des packs.

Pour les voir tous, ouvrez le jeu et allez dans «gérer les cartes».

Tapez sur l’endroit où il est écrit «cartes détenues», puis «Cartes à fabriquer» dans le menu déroulant.

Ici, vous verrez toutes les cartes à fabriquer dans BTS World.

Pour les faire, vous devez terminer le premier chapitre complet de l’histoire BTS, puis dirigez-vous vers une autre histoire.

Dans Another Story, vous lisez des aventures alternatives sympas pour les membres d’un seul groupe plutôt que de les rassembler en groupe.

Ouious fabriquez des cartes en gagnant des morceaux de cartes en effaçant ces missions Another Story avec trois étoiles. Pour ce faire, vous devez battre le total de points requis par une quantité considérable.

Cela signifie mettre à niveau vos cartes existantes ou utiliser des cartes de haut niveau pour obtenir un score élevé. Pour obtenir de meilleures cartes, rejouez les missions que vous avez déjà terminées pour rassembler plus de matériaux de mise à niveau à utiliser avec votre sélection actuelle.

Si vous n’avez plus d’ailes, vous faire plus d’amis avec d’autres joueurs. Le jeu permet d’envoyer facilement de nombreuses demandes d’amis – allez simplement dans le menu “Amis” en appuyant sur le “+” en bas de l’écran. Appuyez ensuite sur «Ajouter des amis» et commencez à envoyer des demandes, ou «Demander tout» en bas à droite.

Toutes les cartes à fabriquer dans le monde BTS sont les suivantes:

Nom de la carte BTS World CraftablePièces nécessairesOù acheter

L’histoire décisive 100 L’histoire de Min Yunki

Le plus grand épéiste du monde100Park Jimin’s Story

Vers le magasin100Jeon Jeongguk’s Story

Heureux de vous rencontrer 100 L’histoire de Kim Seok Jin

L’histoire de Kim Namjun

L’histoire d’Angel100Jeong Hoseok à revêtement blanc

Orchard Boy100 L’histoire de Kim Taehyung

Handsome Dimple Guy80 L’histoire de Kim Namjun

Clear Skies After Rain80 L’histoire de Kim Namjun

L’histoire d’un pianiste80Min Yunki

SUGA Rabbit80L’histoire de Min Yunki

Snowflake Boy80 L’histoire de Min Yunki

Sherlock Namjun80Histoire de Kim Namjun

Choix et concentration 80Jeong Hoseok’s Story

Kendo Hopeful80Park Jimin’s Story

Bumper Tomato Crop80 L’histoire de Kim Taehyung

Trivial Worries80Park Jimin’s Story

Projet de groupe 80Jeong Hoseok’s Story

Spring Breeze80Jeon Jeongguk’s Story

L’histoire de Kim Seok Jin semble fonctionner

Adorable Patissier80Park Jimin’s Story

Recette secrète 80 L’histoire de Park Jimin

Trop sucré80 L’histoire de Kim Seok Jin

Docteur Hope 80 L’histoire de Jeong Hoseok

Cherry Blossom Opening 80 L’histoire de Kim Taehyung

Il est temps de manger80 L’histoire de Kim Taehyung

L’histoire de Break80Kim Taehyung

Excité 80Jeon Jeongguk’s Story

Trench Coat80 L’histoire de Kim Namjun

Un sourire rayonnant 80 L’histoire de Kim Seok Jin

L’histoire de Kim Seok Jin

Une lettre d’automne 80 L’histoire de Min Yunki

Joyeux Lad80Jeon Jeongguk’s Story

Great Work80Jeong Hoseok’s Story

Ceinture noire 80Joen Jeongguk’s Story

Hippity Hoppity50Jeong Hoseok’s Story

L’histoire de Kim Namjun

Les belles lunettes Guy50 L’histoire de Kim Seok Jin

L’histoire de Min Yunki à lunettes Sunbae50

Ici ici 50 L’histoire de Park Jimin

Basketball Genius50 L’histoire de Kim Taehyung

Je ne sais même pas50Jeon Jeongguk’s Story

BTS World Free Gem hacks

Les gemmes gratuites peuvent être obtenues dans BTS World de différentes manières. Vous pouvez terminer des quêtes tout en progressant dans les différentes histoires, gagner des étoiles dans les chapitres et les faire livrer dans votre boîte de réception en regardant les publicités.

Malheureusement pour les joueurs, contrairement à certains jeux mobiles comme The Arcana, l’horloge du jeu dans BTS World n’est pas liée à votre horloge système. Cela signifie que vous ne pouvez pas avancer le temps dans vos paramètres pour recharger vos ailes ou obtenir plus de gemmes.

De nombreux sites et vidéos YouTube prétendent pirater votre jeu pour vous offrir des articles gratuits comme des cartes, des gemmes ou des ailes.

Cependant, dans le meilleur des cas, ces applications ne feront que bannir votre compte. Dans le pire des cas, ils pourraient voler vos informations personnelles ou tenter de faire quelque chose de malveillant sur votre appareil.

La plupart du temps cependant, ils ne fonctionnent tout simplement pas et gagnent de l’argent en vous demandant de cliquer sur des liens ou d’installer d’autres jeux qui génèrent des revenus d’affiliation pour le fraudeur. Ce n’est pas trop mal, mais c’est définitivement une perte de temps.

