Bulbasaur, Charmander et Squirtle capacité cachée démarreurs Kanto – HITC

Bulbasaur, Charmander et Squirtle sont tous livrés avec leur capacité cachée en tant que démarreur Kanto dans Pokémon Home sur iOS et Android.

Pokémon Home est désormais disponible sur Nintendo Switch et les appareils mobiles. Il y a eu beaucoup de discussions depuis son lancement sur son grand professeur Oak ainsi qu’un gif stupide et assez aléatoire. Cependant, loin de ces absurdités, les fans de Pokémon parlent également des entrées Kanto qui viennent avec leur capacité cachée: Bulbasaur, Charmander et Squirtle.

Bien qu’elle soit disponible sur Nintendo Switch ainsi que sur iOS et Android, la version mobile de Pokémon Home est supérieure car elle permet le commerce. Il y a eu quelques plaintes avant son lancement concernant son prix Premium par rapport à Bank, mais avec sa sortie, cela ne semble plus être un point de discorde majeur.

Que vous envisagiez d’utiliser l’application gratuitement ou que vous soyez déjà abonné à son plan Premium, vous voudrez la télécharger de toute façon pour obtenir l’un des trois démarreurs Kanto.

Pokémon Home Kanto Démarreurs

Votre Starter pour Pokémon Home sur Nintendo Switch est simplement un Pikachu.

Cependant, pour Pokémon Home sur iOS et Android, vous avez le choix entre trois entrées Kanto: Bulbasaur, Charmander et Squirtle.

Chacun d’entre eux est livré avec sa capacité cachée, ce qui est une incitation supplémentaire intéressante pour télécharger l’application Pokémon Home sur votre appareil mobile.

La capacité cachée de Bulbasaur est la chlorophylle, Squirtle est le plat de pluie et Charmander est l’énergie solaire.

Quel démarreur Pokémon Home Kanto devriez-vous choisir

Quant à celui que vous devriez choisir, la plupart de la communauté semble être d’accord pour dire que Charmander est l’option la moins attrayante.