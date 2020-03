Bungie active le protocole de travail à distance en raison d’un coronavirus

Washington ce fut l’un des premiers endroits du États Unis d’être touché par l’épidémie de coronavirus, et comme il continue de croître et de se développer, Bungie Vous activez un protocole de bureau à domicile pour votre personnel. Il y a quelques semaines, l’entreprise a mis en place une infrastructure de travail à distance lorsque la menace du coronavirus est devenue imminente. Le développeur prévoit de continuer à publier des mises à jour pour Destiny 2 au cours de cette période, soulignant en particulier que Saison des dignes et épreuves d’Osiris Ils ne seront pas retardés.

Par une déclaration, l’entreprise a déclaré ce qui suit:

«Bien que la santé et la sécurité soient notre priorité absolue, nous reconnaissons également l’importance de maintenir la continuité de notre programme régulier chez Bungie et nous avons rapidement construit une infrastructure de travail à distance pour soutenir cela. Cela comprend la poursuite de la conformité à nos plans de contenu actuels, la maintenance de Destiny 2, ainsi que le développement de jeux.

Pour accompagner cette politique, nous avons lancé des solutions techniques afin que tous nos employés puissent rester en contact les uns avec les autres et continuer à travailler sur le développement et la maintenance des fonctions critiques tout en travaillant à distance. Notre objectif est de continuer à créer l’univers de Destiny, pendant que nous faisons ces efforts dans les coulisses pour nous assurer que tout continue à fonctionner pour nos fans. Bien qu’il soit possible que cela affecte les correctifs à court terme, nous nous assurerons de tenir les joueurs informés de tous ces schémas autant que possible. Immédiatement, nous lancerons Season of the Worthy le 10 mars, suivi par le début des essais d’Osiris le 13 mars. »

L’étude souligne que cela pourrait avoir un impact sur les correctifs à court terme, mais assure avec confiance qu’ils pourront continuer à respecter la sortie prévue de tout nouveau contenu la semaine suivante. Bien que certaines fonctions mineures puissent être affectées pendant cette période, Bungie continuera à maintenir les aspects essentiels du jeu, et en théorie, les serveurs Destiny 2 ne devraient souffrir d’aucun incident.

Source: Bungie

