Bungie cessera de vendre des boîtes à butin aveugles dans Destiny 2

Bungie supprimera les achats aléatoires de boîtes à butin en jeu de Destiny 2.

Comme révélé dans un article de blog, Bright Engrams ne sera plus vendu dans le jeu. L’entreprise estime que ses joueurs devraient connaître la valeur de ce qu’ils obtiennent.

Bright Engrams propose une gamme d’articles – tous cosmétiques – tels que des emotes, des jeux de couleurs et des moineaux.

“Pour la saison 10, nous supprimons les Bright Engrams en tant qu’articles achetables. Nous voulons que les joueurs sachent ce que quelque chose coûte avant de l’acheter”, a déclaré le directeur de Destiny, Luke Smith.

“Bright Engrams ne respecte pas ce principe, nous ne les vendrons donc plus sur la boutique Eververse, bien qu’ils apparaîtront toujours sur le titre gratuit du Season Pass.”

Cependant, comme détaillé par Smith, Bright Engrams sera toujours disponible dans le titre gratuit du Season Pass.

Bien que sa base de joueurs le demande, les Faction Rallies ne reviendront pas au jeu de tir de science-fiction. Smith a affirmé que les événements n’avaient pas suscité suffisamment d’engagement. Néanmoins, les armures de faction seront ajoutées aux récompenses de l’Engram légendaire.

“Beaucoup de gens se sont demandés si les rallyes de factions reviendraient. Nous n’avons pas l’intention de ramener les rallyes de factions”, a déclaré Smith.

“L’équipement de récompense n’a pas été beaucoup utilisé, notre distribution de personnages devient trop grande, et surtout, ils n’ont pas suscité beaucoup d’engagement avec le jeu. Cela dit, il y a de jolis regards dans cet équipement, et nous ‘ en déplaçant l’armure du Rassemblement de faction dans les pools de récompenses d’engramme légendaires de la saison 10, aux côtés de quelques armes de faction populaires. “

Au début de l’année, il a été révélé que Destiny 2 avait perdu la moitié de sa base de joueurs sur Google Stadia depuis son lancement. Bungie a également précisé qu’une émission de télévision Destiny pourrait être en préparation.

L’année dernière, Bungie a clairement indiqué que Destiny 2 est toujours son objectif principal sur une suite.

En janvier 2020, il est devenu évident que le développeur de Seattle travaille sur une nouvelle adresse IP après avoir annoncé un directeur artistique d’incubation. En outre, la société a déclaré qu’elle aimerait lancer une nouvelle propriété intellectuelle avant 2025.