Bungie dit que le puzzle Massive Destiny 2 a été inspiré par le cube de film d’horreur culte

Dans son article de blog hebdomadaire, Bungie a décrit ce qui a permis de créer le récent puzzle Corridors of Time de Destiny 2, notamment en s’inspirant d’un film d’horreur culte canadien de 1997 sur des personnes prises au piège dans un labyrinthe géant plein de pièges mortels, Cube.

“Le puzzle semblait bien correspondre à l’idée des couloirs du temps, avec des joueurs qui serpentent et tissent à travers le temps pour trouver une réalité très spécifique”, a écrit le studio dans le blog. “Les premières idées pour cet espace étaient à peu près basées sur l’idée du film culte Cube, où vous laisseriez une porte et vous retrouver dans une autre pièce identique avec un nouveau piège mortel qui vous attend.”

Sans trop gâcher le film, qui est antérieur à la série Saw, cinq étrangers se réveillent dans une pièce en forme de cube avec un passage de chaque côté menant à une nouvelle pièce de forme identique. Les salles, pleines de symboles et de couleurs étranges, ont des pièges qui se déclenchent de manière imprévisible, et le groupe essaie d’utiliser les mathématiques et la logique pour trouver une issue, seulement pour constater que, comme toujours, tout le monde ne peut pas faire confiance et le vrai le danger est leurs compagnons de captivité.

Le casse-tête de Bungie est une affaire beaucoup plus brillante et édifiante, mais il prend la même structure de base: un labyrinthe qui se répète pour empêcher les joueurs de savoir s’ils progressent ou non. Pour le résoudre, les joueurs devaient se réunir, partager des captures d’écran de symboles étranges et les décoder en une gigantesque carte. “Tout comme d’autres films classiques, comme Alice au pays des merveilles ou The Matrix, cet espace et la façon dont il était connecté ont été créés de manière à invoquer des questions telles que” Quelle est la profondeur de ce trou de lapin? ” Pouvez-vous simplement continuer pour toujours? »Et« Y a-t-il même une fin à cela? », A déclaré le studio.

Cette philosophie se reflète dans les pentathlons annuels des employés du studio, où un groupe crée une série d’énigmes que les autres équipes doivent résoudre. “Cela aboutit toujours à un méta-puzzle qui ne peut pas être résolu sans la contribution de toutes les petites solutions”, a déclaré Bungie. «De même, le puzzle des couloirs du temps a été conçu dès le départ pour être de nature très simple, mais exige également que tous les petits morceaux se réunissent en harmonie avant de révéler sa solution.»

En fin de compte, tout le monde a pu jouer un rôle dans la résolution des couloirs du temps, ce qui, selon Bungie, était son objectif principal. C’est différent des quêtes précédentes, comme le simulateur dormeur et le chuchotement du ver, par exemple, où les personnes qui les avaient découvertes en premier avaient le monopole du sens du mystère; tous ceux qui sont venus après ont simplement implémenté la solution. Le puzzle des couloirs du temps, quant à lui, a réussi à étirer les choses pendant une semaine entière, donnant à beaucoup plus de gens la chance de se sentir partie à l’aventure.

Bien que Bungie ait certainement résolu ces aspects du puzzle, le résultat final que les joueurs ont obtenu était loin d’être satisfaisant. La récompense a été Bastion, un fusil à fusion exotique terne qui avait été taquiné dans le marketing de Season of Dawn pendant des semaines, ainsi qu’un message de félicitations de style «merci d’avoir joué». Cette semaine, Bungie a rendu Bastion accessible à tout le monde, même à ceux qui n’ont pas terminé les couloirs du temps, rendant une récompense terne encore moins spéciale.

