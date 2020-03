Bungie ferme ses bureaux pour l’urgence du coronavirus

Le coronavirus a touché différents secteurs comme rarement vu et celui des jeux vidéo a été l’un de ceux qui ont réagi immédiatement à l’urgence, devant adapter les différents processus qui se déroulent dans les entreprises et les studios. Jusqu’à présent, aucune implication n’a été signalée dans le siège des développeurs, mais cela a changé car Bungie a été le premier à fermer ses bureaux.

A travers une déclaration publiée sur son site officiel, Bungie, développeurs de Destiny, a informé qu’en raison de l’urgence qui est actuellement présentée par le coronavirus, ils ont pris la décision de fermer leurs bureaux et ont donné l’indication à tous leurs travailleurs afin que effectuez votre travail à domicile. En ce sens, l’entreprise a déclaré que la priorité était la santé de ses employés, mais a également reconnu que les opérations de son entreprise devaient se poursuivre, de sorte qu’elle a immédiatement créé une structure de travail à distance qui maintient tout inchangé.

Bien que la décision ne devrait pas avoir de graves répercussions sur le soutien de Destiny 2, Bungie a déclaré qu’en cas de changements importants dans ce domaine, ils informeraient rapidement la communauté.

Enfin, l’entreprise a informé que dès la fin de la crise des coronavirus, les travailleurs retourneront dans les bureaux et leur travail sera réactivé en personne.

Destiny 2 est disponible sur PS4, Xbox One, PC et STADIA. Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur la dernière livraison de la franchise.

