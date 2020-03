Bungie lève 1 million de dollars pour les efforts de secours en cas de feu de brousse en Australie

Le développeur et éditeur de Destiny, Bungie, a levé 1 million de dollars (1,6 million AUD) pour aider à la lutte contre les feux de brousse en Australie.

Comme annoncé dans une mise à jour du site, la Fondation Bungie – la branche caritative de l’entreprise – a collecté de l’argent grâce à sa campagne de t-shirts Guardians for Australia.

Depuis le lancement de la campagne en janvier, plus de 75 000 t-shirts ont été vendus. L’argent récolté est allé à la fois au Wildlife Information, Rescue and Education Service et au New South Wales’s Rural Fire Service.

“Nous sommes époustouflés par l’effusion d’amour et de générosité dont la communauté Bungie a fait preuve à l’égard de l’Australie à la suite de leurs saisons dévastatrices de feux de forêt”, a déclaré Christine Edwards, directrice principale de la Fondation Bungie.

“Grâce à nos fans, les pompiers ruraux de la Nouvelle-Galles du Sud seront mieux équipés pour faire face aux défis futurs et servir la communauté en cas de besoin.

«WIRES sera en mesure de réhabiliter sa faune malade, blessée et déplacée tout en restaurant ses habitats naturels. Du fond du cœur, merci de continuer à démontrer que la communauté Bungie est plus forte ensemble et fait de notre monde un endroit meilleur et plus gentil . “

Le mois dernier, il a été révélé que PUBG Corp collecterait également des fonds pour aider l’Australie à travers une peau de pan en jeu en édition limitée.