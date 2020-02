Bungie, Sony, The Pokémon Company et 9GAG ont confirmé leur présence à Big Screen Gami

Se déroulant dans le cadre de Pocket Gamer Connects Seattle – Big Screen Gaming fait ses débuts en Amérique du Nord les 11 et 12 mai, braquant les projecteurs sur les jeux PC, console et XR.

Cet événement verra cinq pistes et 30 conférenciers couvrant une gamme de sujets allant de la conception et du développement, à l’avenir du marché, au succès du marketing et de l’édition modernes et au design UX de pointe.

Nous sommes ravis de révéler plus de détails sur l’émission dans les prochains mois, alors assurez-vous de rester à l’écoute.

Mais pour l’instant, voici vos premiers haut-parleurs pour Big Screen Gaming Seattle!

L-R: Chris Gossett, David Kim, Michelle Brandstetter, Rodrigo Scharnberg, Rick Ellis

John Eberhardt et David Kim discutent des licences et du travail avec les adresses IP

Tout comme Pocket Gamer Connects, nous fournissons les meilleurs haut-parleurs de certaines des plus grandes entreprises du monde sur Big Screen Gaming, et Seattle ne sera pas différent. Nous sommes ravis d’annoncer que Bungie’s Chef de projet pour Destiny 2 Chris Gossett offrira une session de superstar et partagera son expertise et ses expériences dans l’industrie des jeux.

Les sorciers de la côte Producteur principal John Eberhardt et Sony Pictures Entertainment Directeur exécutif, Produits de consommation, Jeux interactifs David Kim unissez-vous pour une discussion au coin du feu sur les licences et le travail avec les adresses IP.

Rodrigo Scharnberg, Développeur d’affaires et producteur exécutif de Jeux de Rockhead regarde free-to-play vs premium sur console. En s’appuyant sur leurs propres expériences, Scharnberg discutera du modèle à utiliser dans vos propres jeux.

RocketRide Games » Responsable du développement commercial Michelle Brandstetter et Sharkbite Games » PDG Rick Ellis figurer sur un panneau qui se concentre sur la publication multiplateforme et si elle augmentera les ventes de jeux.

Le marketing d’influence devient plus apparent dans l’industrie des jeux. 9GAG Directeur Innovation et Stratégie Kevin Nguyen examine comment le marketing d’influence et le contenu suscitent l’intérêt et les ventes pour les jeux vidéo.

Michelle Brandstetter et Rick Ellis examinent si la publication multiplateforme augmentera les ventes de jeux

Kanoogi’s PDG Chris Taylor évalue la question de savoir si la technologie du navigateur est prête pour les jeux. Manticore Games » Responsable des relations avec les créateurs principaux David Chiu examine l’histoire et la puissance de l’UGC.

“De nombreux panels de jeux présentés par des avocats traitent des conditions de déclenchement actuelles et des sujets réglementaires brûlants tels que les eSports et les boîtes à butin. Cependant, au cœur de toutes ces discussions se trouve un véritable jeu lui-même afin de faire face à ces problèmes” – dit The Pokémon Company International’s Avocat principal Kathy Carpenter, car elle vous montre les éléments à prendre en compte lorsque les développeurs de jeux souhaitent inclure des représentations visuelles de vrais éléments verbaux dans leurs jeux, en s’appuyant sur ses expériences à la fois dans les équipes de production et juridiques pour effacer l’IP de tiers pour une utilisation mondiale. Carpenter discutera également des principes fondamentaux de la propriété intellectuelle et des risques à considérer, de l’impact de l’expérience globale et de l’immersion, ainsi que des assurances que les éditeurs attendent des développeurs.

L-R: Kevin Nguyen, Chris Taylor, Kathy Carpenter, David Chiu

Evolution et un retour incroyable vous attendent

Le Big Screen Gaming est la version évoluée de nos précédents événements PC Connects, que vous avez vus l’année dernière à Seattle, et il intègre les jeux sur console et XR ainsi que sur PC. Il rejoint Pocket Gamer Connects, la figure de base de la série d’événements internationaux Connects pour l’industrie des jeux, alors que nous faisons de Seattle notre maison aux États-Unis.

Dans l’ensemble, l’événement de deux jours couvrira les jeux sur mobile, PC, console, XR et blockchain, avec 750 professionnels de l’industrie du monde entier pour voir 180 conférenciers livrer leur expertise sur un total de 17 pistes de conférence bondées.

Le long de ces pistes de conférence, nous fournissons à nos participants un planificateur de réunions en ligne gratuit, qui aide à organiser des réunions et à établir de nouveaux contacts. De plus, nous organiserons plusieurs événements de réseautage fantastiques:

Réservez maintenant et économisez jusqu’à 275 $!

Assurez-vous de prendre votre billet maintenant et économisez jusqu’à 275 $ avec nos prix Early Bird pour Big Screen Gaming et Pocket Gamer Connects Seattle! Reserve maintenant!