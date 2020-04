Bunny Day suce

Image: Nintendo

J’étais ravi des premières grandes vacances d’Animal Crossing New Horizon. Ça avait l’air amusant. Mais ça craint. Je déteste ça. Je veux que ça cesse. Quittez mon île et emportez vos œufs avec vous, Zipper.

Bunny Day est un jour férié qui est actuellement célébré à Animal Crossing. Pendant ce temps, les joueurs collectent différents types d’œufs et peuvent ensuite utiliser ces œufs pour construire de nouveaux objets colorés. Il y a aussi un lapin nommé Zipper. Mais moins on parle de ce fluage, mieux c’est.

Donc quel est le problème? Eh bien, pour moi, cela se résume à trois choses qui font que tout cet événement est nul.

1: Trop d’oeufs

Capture d’écran: Nintendo

J’étais tellement heureux que de nouveaux poissons apparaissent dans Animal Crossing: New Horizons. J’étais fatigué d’attraper les mêmes choses à chaque fois que je jouais. Mais juste au moment où le jeu éliminait de vieux poissons et ajoutait de nouveaux poissons à attraper, Bunny Day s’est produit. Et maintenant tout ce que j’attrape c’est des œufs. Je déteste les œufs.

Les œufs peuvent apparaître dans les arbres, sous terre, dans des ballons flottants, sous l’eau et même à l’intérieur des roches. Ce que cela signifie, c’est que la majeure partie de ma journée à Animal Crossing est en ce moment je cours vers une fissure dans le sol, creusant et au lieu d’un nouveau fossile, je trouve un putain d’oeuf. Au lieu d’un nouveau poisson frais, je reçois un œuf. Au lieu d’un objet soigné tombant d’un ballon, un autre œuf stupide. Je serais peut-être plus excité de ramasser des œufs sauf …

2: Les objets du jour du lapin sont terribles

Alors, après avoir collecté tous ces œufs, que pouvez-vous en faire? Pouvez-vous les rendre pour des cloches supplémentaires? Pouvez-vous préparer des repas étranges avec eux? Tu peux les lancer sur le lapin stupide? Nan. Vous prenez tous ces différents œufs et vous fabriquez des objets spécifiques à Bunny Day. Ils sucent tous.

Capture d’écran: Nintendo

Hou la la! Une lampe à oeufs qui ressemble à un plus gros oeuf!

Capture d’écran: Nintendo

Incroyable! Un tabouret d’oeuf qui ressemble à un œuf qui a été renversé.

Capture d’écran: Nintendo

Et regardez, un lit qui a l’air si inconfortable que je préfère dormir par terre.

Il aurait été agréable d’obtenir des articles qui impliquaient des lapins, compte tenu du nom de la fête. Ou des articles qui ne semblent pas terribles en dehors de cet événement à durée limitée. Donc, non seulement mon île est remplie d’œufs que je ne veux pas, mais si je les collectionne tous, la seule chose que je puisse faire avec eux est de faire de terribles meubles.

Mon villageois est-il mort et envoyé en enfer? Laisse-moi partir.

3: La journée du lapin n’est pas facultative

Capture d’écran: Nintendo

Mon plus gros problème avec Bunny Day est que je suis obligé de le célébrer. Je jouais à The Division 2 récemment et ils ont eu cet événement cool, mais étrange, où les ennemis avaient une charge positive ou négative. Chaque fois que vous rechargiez votre arme ou changiez d’arme, vous changiez de polarité. Et vous deviez tirer sur des méchants qui avaient la même charge que vous. C’était cool. Mais si vous ne vouliez pas vous en occuper, Ubisoft vous laisse le désactiver. Ce qui est intelligent.

Forcer les joueurs à supporter un événement comme celui-ci semble étrange. Surtout parce que Animal Crossing peut être joué principalement en solo sans amis ou copains en ligne. Alors pourquoi ne pas laisser les joueurs désactiver simplement Bunny Day. Peut-être les empêcher d’ouvrir leur île à des amis jusqu’à ce qu’ils la rallument ou quelque chose? Ou une fois qu’un joueur a fabriqué tous les objets qu’il peut fabriquer, arrêter de pondre des œufs? Il doit y avoir une meilleure façon de gérer cela que ce que nous traitons actuellement.

Cela est particulièrement vrai pour les joueurs qui viennent de reprendre le jeu récemment et qui essaient de progresser dans les premiers stades de New Horizons. Ajouter un tas d’oeufs dans ce qui est ennuyeux quand tout ce qu’ils veulent et ce dont ils ont besoin, c’est de beaucoup de bois et de poisson.

Je ne suis plus enthousiasmé par les futurs événements Animal Crossing. Je suis maintenant nerveux. J’espère que Nintendo entend les plaintes provenant d’Internet et que des modifications seront apportées aux événements futurs. Le simple fait de laisser les joueurs se retirer serait suffisant.

Quant au Bunny Day, il se termine le 12 avril. J’ai hâte. Je ne remettrai plus jamais le loup à la bouche ou les loches après avoir attrapé des œufs sans fin.

