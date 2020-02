Burger King vendra un hamburger de frites pures

Avez-vous déjà voulu manger un hamburger de frites pures? Alors vous avez de la chance. Récemment Burger King a dévoilé un nouveau plat pour sa carte, c’est un hamburger de frites, qui n’a pas de viande et n’a que quelques condiments.

Cependant, ce produit est à peine dans sa période d’essai et Vous ne pouvez l’obtenir qu’en Nouvelle-Zélande pour le moment. La création de Burger King s’accompagne des frites emblématiques du fast-food entrecoupées de son pain aux graines de sésame typique. Les frites sont également prises en sandwich entre le ketchup et la mayonnaise.

Le prix de ce produit est de 2 dollars néo-zélandais, 1,29 dollar américain. Certains utilisateurs ont déjà revu ce plat, et certains y sont favorables.

«Honnêtement, je pensais que c’était génial. Il y avait une bonne quantité de mayonnaise et de sauce et une coupe transversale a révélé une quantité uniformément répartie de frites. Mais pour moi, tout allait mal. Ce devrait être un repas privé, un repas secret et probablement un repas ivre. Il y a aussi la tension que Big Burger est maintenant dans notre blague dégoûtante, ce qui me rend un peu triste. Ce serait comme s’ils commençaient à servir de la glace avec des frites déjà trempées, vous savez?

Et d’autres qui ne comprennent pas la raison de ce produit.

«Burger King, qu’est-ce que tu fais? Ajouter des suppléments à un hamburger a bien fonctionné dans le passé. Le rodéo est un hamburger presque parfait grâce à l’ajout de rondelles d’oignon à un cheeseburger BBQ. Ce n’est pas ça. Un côté (comme des frites ou des rondelles d’oignon) peut soulever un hamburger. Mais il doit y avoir un hamburger à lever. Les frites dans un pain vide sont deux glucides secs qui prétendent être quelque chose de substance ou de saveur. Oui, 2 $ sont bon marché pour un morceau de nourriture. Mais c’est un prix élevé à payer pour quelque chose qui ne devrait pas exister. »

Qu’en penses-tu? Souhaitez-vous essayer ce hamburger?

Via: Comicbook

.