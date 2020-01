BurgerTime Party! Reçoit une démo gratuite sur l’eShop

XSEED Games a publié une démo gratuite pour BurgerTime Party! sur la boutique en ligne North American Switch aujourd’hui.

Pour célébrer la sortie de la démo gratuite, BurgerTime Party! est maintenant de 13,99 USD, 30% de réduction par rapport à son prix initial de 19,99 USD. La vente se termine le 16 janvier 2020.

Détails ci-dessous:

Après le lancement torride de BurgerTime Party! sur la console Nintendo Switch ™ en octobre, XSEED Games, la marque éditoriale indépendante de Marvelous USA, Inc., propose une nouvelle démo du titre sur le Nintendo eShop pour Nintendo Switch. Disponible en téléchargement gratuit dès aujourd’hui, les joueurs peuvent avoir un avant-goût de 4 styles de jeu différents proposés dans ce nouveau tour sur le classique de l’arcade: mode solo “Solo Burger”, mode “Main Burger” avec des niveaux massifs pour 1 à 4 joueurs, le mode PVP «Battle Burger» et le mode arcade «Challenge Burger». Pour satisfaire ceux qui ont faim pour le repas complet, le jeu est en vente avec un prix au menu de valeur de 13,99 $, 30% de réduction sur son prix standard de 19,99 $, aujourd’hui jusqu’au 16 janvier.

À propos de BurgerTime Party!

Le chef Peter Pepper et les Food Foes reviennent pour vous offrir un nouveau look et des tonnes de nouveau gameplay dans cette savoureuse réinvention du classique d’arcade de DATA EAST en 1982! Après avoir allumé le gril pour une action, de nouveaux modes et objets demanderont aux chefs modernes de penser à l’extérieur du pain pour résoudre des puzzles de la taille d’une bouchée comme les planchers en ruine, les déversements d’huile et les échelles de congélation, tout en évitant les ennemis comestibles, anciens et nouveaux. Le mode multijoueur local permet à 2 à 4 amis de coopérer en tant que cuisiniers ou de concourir en tant que cuisine sur plus de 100 étapes, ce qui empêchera le plaisir de devenir obsolète bien après la date d’expiration de M. Hot Dog. Maintenant, allons cuisiner!

Développé par G-MODE et publié en Amérique du Nord par XSEED Games, en Europe par Marvellous Europe et au Japon par G-MODE, BurgerTime Party! lancé exclusivement sur Nintendo Switch le 8 octobre 2019. Il est disponible à l’achat en ligne sur le Nintendo eShop pour 19,99 $, et avec une version physique disponible via la boutique en ligne XSEED Games et certains détaillants pour un PDSF de 29,99 $. Le titre a été classé «E pour tout le monde» par l’ESRB.

