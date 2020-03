Burnout Paradise Remastered arrive sur Switch avec tous les modules complémentaires

Par Stephany Nunneley,

Jeudi 26 mars 2020 18:42 GMT

Burnout Paradise Remastered se dirige vers Nintendo Switch cette année.

Annoncé aujourd’hui lors de la Nintendo Mini Direct, Burnout Paradise Remastered sortira cette année sur Switch.

Le jeu sera entièrement optimisé et amélioré pour la Nintendo Switch en 60 FPS, et comprendra un contrôle de carte à pincer et tirer pour faciliter la navigation.

Parallèlement au jeu de base d’origine, il est également livré avec les huit packs de jeux complémentaires précédemment publiés. Cela inclut Big Surf Island, Cops and Robbers, Legendary Cars, Burnout Bikes et plus – à l’exception des gains de temps.

Le jeu a été initialement publié sur PC, PS4 et Xbox One en 2018.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.