Burnout Paradise Remastered pourrait accélérer sur le commutateur en juin

L’un des points forts de la présentation Nintendo Mini Direct a été l’annonce qu’EA apporterait à Criterion. Burnout Paradise Remastered au Switch à un moment donné cette année.

La bande-annonce révèle simplement qu’elle allait arriver en 2020, mais quel mois exactement? Eh bien, selon le site Web d’EA Poland, le jeu arrivera sur le système hybride de Nintendo en juin – avec des précommandes censées s’ouvrir le 23 avril. Voici une capture d’écran de la page de jeu traduite. Remarque: le prix équivaut à 49,99 $ / 44,99 £.

Pour le moment, le site Web de Nintendo propose toujours le jeu en tant que version “ 2020 ”. Chaque fois qu’elle arrivera, cette version sera emballée avec huit morceaux de DLC, plus de 130 véhicules à radier, des zones supplémentaires à explorer et des “centaines” de défis en ligne. Il fonctionnera également à une vitesse de 60 images par seconde et comprendra un “contrôle de la carte de pincement et de traction” pour faciliter la navigation.

Pensez-vous que juin est une date de sortie probable pour Burnout Paradise Remastered sur Switch? L’ajouterez-vous à votre propre bibliothèque de jeux? Dites-nous ci-dessous.

