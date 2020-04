Burnout Paradise Remastered pourrait avoir une date sur Nintendo Switch

Il y a un peu plus de deux semaines, le miracle a finalement fonctionné et il y a eu une surprise directe, sans préavis, à part les rumeurs constantes à ce sujet, dans une mini version bien sûr, ce qui ne voulait pas dire qu’il y avait une bonne poignée de publicités sur le visage. dans les mois à venir et tout au long de 2020, sous réserve de modifications possibles en fonction des circonstances particulières actuelles. Parmi ces dernières versions qui ne devraient arriver que dans l’année en cours, Burnout Paradise Remastered, le cinquième volet d’une version améliorée de cette saga de courses urbaines folles que le développeur Criterion Games a popularisé il y a près de deux décennies, cependant, cela pourrait changer, car le site polonais d’Electronic Arts – éditeur qui va prendre la responsabilité de la publication du jeu sur la console hybride – a laissé un indice sur la date possible, en précisant au moins le mois dans une déclaration via ledit site Web, de sorte que la date peut être prise au sérieux, sauf en cas de retard plus tard à l’approche de la date.

À l’heure actuelle, à partir du 23 avril prochain, la période de pré-achat s’ouvre pour ceux qui souhaitent l’avoir le plus tôt possible; Nous continuerons à attendre la concrétisation future de la date de lancement exacte de ce titre de course rapide initialement situé pour Juin 2020.

Burnout Paradise Remastered (Nintendo Switch eShop)

