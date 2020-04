Burnout Paradise remasterisé accélère le basculement en juin, mais c’est assez cher

Malgré la confusion initiale au début du mois, il a maintenant été confirmé que Burnout Paradise Remastered est en effet sur Nintendo Switch en juin. Il devrait être lancé le 19, mais il aura un prix assez élevé.

La date de sortie du jeu est brièvement apparue sur le Switch US eShop il y a quelques semaines, avant d’être rapidement remplacée par un “ TBD ” suspect. Heureusement, la date était correcte, et nous n’aurons pas longtemps à attendre avant de pouvoir rester coincés.

Il devrait coûter 49,99 $ / 44,99 £ lors de son arrivée en juin, ce qui est assez raide étant donné qu’il a été lancé pour beaucoup moins sur d’autres systèmes il y a quelques années.

Voici une description officielle tirée directement du communiqué de presse:

Burnout Paradise Remastered est l’expérience définitive de Burnout Paradise, offrant le jeu original complet et huit packs DLC à indice d’octane élevé comprenant le pack Cops and Robbers, Legendary Cars, Burnout Bikes et Big Surf Island. Les coureurs peuvent écraser le trafic et dominer les routes dans un multijoueur en ligne alimenté à l’adrénaline avec jusqu’à huit autres joueurs, ou passer le contrôleur (ou la console!) Dans le jeu de groupe local. Optimisé pour la Nintendo Switch avec une gamme d’améliorations technologiques, les joueurs se précipiteront dans le monde ouvert en 60 images glorieuses par seconde, ainsi que des textures haute résolution et des commandes de carte à pincer et à tirer.