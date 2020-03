Bushiden retarde sa date de sortie sur Nintendo Switch et PC

Il n’est jamais particulièrement agréable pour le public qu’un jeu qui attire leur attention et attend avec impatience une certaine date subisse un retard qui les emporte dans le temps, tout comme il n’est pas facile pour les développeurs de prendre cette décision, sachant dans de nombreux cas la déception et la réponse négative qu’elle peut provoquer. Cependant, lorsque ce type de retard est dû à des raisons d’amélioration substantielle du produit final – et pas seulement à des raisons commerciales pour ajuster l’agenda avec l’arrivée de nouvelles plateformes sur le marché – il vaut la peine de s’armer de patience et d’attendre ce tronçon. temps supplémentaire. C’est ce qu’a déclaré Pixel Arc Studios, le développeur indépendant derrière Bushiden, une plateforme d’avance latérale avec des touches de Metroidvania et un style visuel proche de 16 bits qui était prévu pour août 2020, pour finalement passer à printemps ou été de l’année suivante. Selon l’entreprise elle-même, ce retard n’est pas dû au fait qu’ils ont des problèmes de développement, ni aux circonstances actuelles ou quelque chose comme ça, mais plutôt au fait qu’ils veulent élever le niveau du jeu au maximum, offrant tout ce que les joueurs peuvent attendez et souhaitez basé sur ce que vous avez vu dans les démos précédentes, en se concentrant sur le contenu et l’IA des ennemis par-dessus tout.

Gameplay Bushiden (Nintendo Switch eShop)

Il n’y a donc pas d’autre option d’attendre patiemment ce titre attractif, qui semble s’inspirer de grands classiques comme le Ninja Gaiden ou Hagane entre autres, pour terminer sa phase de développement pour l’année prochaine, en espérant que nous aimerons sûrement le résultat final. Que pensez-vous de cette décision de reporter la date de sortie de plusieurs mois? Avez-vous essayé les démos précédentes de ce jeu?

