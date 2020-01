Byleth de Fire Emblem sera exprimé par Zack Aguilar dans Super Smash Bros.Ultimate

Quelques mois après Fire Emblem: Trois maisons avait été libéré sur le Switch, Nintendo a dû remplacer la voix de la version masculine de Blyeth, après que l’acteur vocal du personnage a révélé qu’il avait abusé et maltraité ses amis et partenaires au cours de la dernière décennie.

La nouvelle voix off pour la version masculine de Blyeth a été réalisée par Zack Aguilar. Il a également fini par enregistrer des lignes pour le même personnage dans le hit mobile, Héros de Fire Emblem. Comme vous l’avez probablement déjà compris, ce même acteur vocal exprime la version masculine de Byleth dans Super Smash Bros.Ultimate.

Peu de temps après que la révélation du personnage a été officialisée par Masahiro Sakurai, Aguilar s’est rendu sur Twitter pour confirmer la nouvelle et partager son enthousiasme:

Je ne peux pas croire que j’arrive enfin à l’annoncer aujourd’hui. Littéralement, un rêve d’enfant se réalise … JE VOIX BYLETH EN SMASH. J’ai l’honneur absolu de dire que je suis revenu pour exprimer le rôle de Byleth pour Super Smash Bros Ultimate!

Et pour ceux qui se demandent, la version féminine de Byleth est à nouveau gérée par Jeannie Tirado – le même acteur de la voix qui a donné vie au personnage dans Three Houses and Heroes. Tirado a partagé le message suivant sur Twitter après la grande révélation:

Tellement excité d’annoncer enfin, je suis dans Super Smash Bros Ultimate! FemByleth de Fire Emblem rejoint le combat. Disons simplement que ses concurrents sont sur le point de se faire scolariser!

Le cinquième chasseur DLC Byleth devrait être publié plus tard ce mois-ci le 28 janvier. Pour plus de détails, consultez le message d’annonce du personnage.

