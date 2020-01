Byleth est assez amusant, mais décevant. Comment les aimez-vous?

Byleth of Fire Emblem: La renommée de Three Houses est jouable dans Super Smash Bros.Ultimate à partir de ce soir. Le dernier personnage DLC du premier Fighters Pass, Byleth est un nouveau venu controversé. Plutôt qu’une nouvelle série se joignant au défilé de combattants surprenants et intéressants, nous avons eu un huitième représentant de Fire Emblem, libérant assez près d’un laissez-passer d’extension Fire Emblem: Three Houses pour laisser plusieurs fans blasés par le lien. Pour le meilleur ou pour le pire, Byleth est maintenant jouable. Aimez-vous vous battre comme lui, ou êtes-vous aussi déçu par son moveet que vous êtes le reste de son existence?

Je pense que Byleth va bien. C’est à peu près tout. Je n’étais pas fou ou dérangé par leur inclusion, mais je n’étais pas excité pour eux comme je l’étais pour tous les autres combattants du DLC. Ce sentiment s’étend à peu près à son gameplay. Présentant un style similaire à celui de leurs sept frères et sœurs Fire Emblem, Byleth est un personnage compétent qui n’apporte rien de nécessaire, encore moins tout ce que l’on veut, à la table. Je jouerai avec eux plusieurs fois, et si nous finissons par beaucoup gélifier, je les intégrerai peut-être même dans ma rotation de combattant pour un sort. Depuis que je barbotais déjà avec Lucina, Ike et Roy, cela ne semble guère nécessaire.

Byleth, malheureusement, est un bâillement. Le moveset ne me semble pas assez unique pour surmonter le personnage complètement ennuyeux. Je ne suis pas insatisfait d’eux, en soi, mais pas si exubérant. Qu’est-ce que tu penses?