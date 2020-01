Byleth est d’une simplicité rafraîchissante dans Super Smash Bros.Ultimate

Capture d’écran: Nintendo

Byleth est là. Es-tu heureux? Dérangé? Je m’en fiche, parlons de leur jeu.

Super Smash Bros.a toujours eu une relation étroite avec la franchise tactique Fire Emblem, faisant de Byleth la dernière d’une longue lignée de combattants armés d’épées à rejoindre le crossover Nintendo. Mais une épée n’est qu’une petite partie de leur arsenal, qui comprend également un arc, une hache et une lance. Ces armes donnent au protagoniste des Trois Maisons un jeu de mouvements varié mais étonnamment basique qui donne aux joueurs tous les outils dont ils ont besoin pour réussir dans presque toutes les situations, presque comme s’ils marchaient sur un champ de bataille de Fire Emblem avec une armée complète au lieu d’un seul personnage.

La polyvalence de Byleth dans Super Smash Bros.Ultimate devrait avoir du sens pour tous ceux qui ont joué à Fire Emblem: Three Houses. Dans ce jeu, le jeune mercenaire est chargé d’enseigner à un groupe d’adolescents courageux les rudiments de la guerre. Cela signifie former des combattants de première ligne, des archers, des chevaliers à cheval, des sorciers et tout le reste. En raison de son éducation, Byleth possède un ensemble de compétences polyvalent qui se traduit parfaitement dans cet environnement. Les trois maisons varient d’un joueur à l’autre selon la façon dont elles décident de monter de niveau Byleth et de former leurs élèves, mais le potentiel et la polyvalence qu’ils montrent dans ce jeu se reflètent parfaitement dans Super Smash Bros.Ultimate.

Tout en utilisant Byleth, les joueurs voudront se rappeler qu’une seule arme est affectée à chaque direction. Les attaques neutres utilisent l’arc Failnaught à longue portée, les attaques vers le haut utilisent l’épée du Fouet du Créateur, les attaques latérales se concentrent sur la lance Areadbhar (leur air arrière sera tueur en compétition, je pense), et les attaques vers le bas profitent de la hache massive Aymr. Cela s’applique aux attaques normales et spéciales, donc enraciner ces armes exclusives à la mémoire musculaire sera vital pour exceller avec Byleth.

En ce qui concerne les attaques spéciales, toutes les Byleth ne sont pas créées égales. Leur neutralité spéciale tire sur une seule flèche, ce qui devrait être un excellent moyen d’attaquer des adversaires de loin ainsi que de harceler des gens qui ont été jetés hors de la scène, mais le long temps de charge signifie qu’il ne sera pas aussi fiable que, disons, les lasers de Fox. L’utilisation de la spéciale spéciale oblige Byleth à fouetter son épée vers le haut, qui s’attache aux adversaires et aux rebords avant de se rétracter et de lancer Byleth vers eux. Si l’adversaire est supérieur à 50% de dégâts, il sera plutôt écrasé vers le bas, augmentant la puissance du coup comme coup fatal au cours d’un match. Les joueurs ont déjà commencé à rassembler de superbes combos avec ce mouvement, et il semble que ce sera un élément essentiel des options d’attaque et de récupération de Byleth à l’avenir. Le côté spécial de Byleth leur donne accès à une attaque large et radicale avec leur lance. Lorsqu’il est utilisé dans les airs, ce mouvement couvre une grande zone en demi-cercle devant Byleth, ce qui en fait un outil puissant pour approcher les adversaires. Et enfin, la spéciale à la baisse est un gros coup d’écrasement avec la hache. Ce mouvement a une énorme fenêtre de démarrage mais est doté d’une armure qui permet à Byleth de passer à travers les attaques pendant qu’il se termine. Ce sera une attaque difficile à atterrir, mais les dégâts massifs compensent largement ses lacunes. Assez drôle, Byleth peut également «saisir» les bords de la plate-forme avec ce mouvement s’il est chronométré correctement.

Même avec tout cela à l’esprit, Byleth est assez simple par rapport à leurs camarades Super Smash Bros.Ultimate. Les joueurs n’auront pas besoin de garder une trace d’un compteur spécial comme Joker invité de Persona 5, des entrées de commande comme Terry Bogard de Fatal Fury, ou même le caractère aléatoire du héros de Dragon Quest. Semblable aux autres personnages de Fire Emblem qui les ont précédés, Byleth est un combattant solide capable de produire des dégâts massifs dans les bonnes situations. Maîtriser les fondamentaux comme le neutre et l’espacement ira loin, mais ne choisissez pas Byleth en vous attendant à un combattant léger capable de se précipiter autour de la scène en un clin d’œil. Ils peuvent sembler louches, mais Byleth se déplace comme quelqu’un alourdi par plusieurs armes anciennes parce que, bien sûr, ils le sont. Ils ont également une mobilité aérienne assez médiocre en raison de leur action spéciale en tant qu’attache plutôt que d’un mouvement qui les tire vers le haut comme la plupart des personnages de Smash. Cela peut être bénéfique dans les scènes avec des murs ou de grands dessous, car Byleth peut essentiellement grimper vers le haut avec une utilisation spéciale intelligente, mais je peux voir que le retour à la scène est un problème permanent, même pour les meilleurs joueurs de Byleth.

Byleth se sent carrément pittoresque par rapport à ses prédécesseurs, qui présentaient tous quelque chose de nouveau et d’excitant pour mélanger la formule standard de Super Smash Bros. À certains égards, l’arrivée de Byleth rappelle les jours grisants de la compétition de mêlée, où l’épéiste modeste Marth se classait parmi les meilleurs personnages du jeu aux côtés de démons de la vitesse comme Fox et Sheik. Super Smash Bros.Ultimate est un jeu très différent, bien sûr, avec un accent supplémentaire sur le renforcement de plusieurs styles de jeu distincts par rapport aux itérations précédentes. Pour le moment, il est difficile de comprendre comment Byleth va atteindre cet objectif de conception présumé en raison de son mouvement de pain et de beurre, mais j’ai hâte de voir comment ils se comporteront en compétition aux côtés des bouffonneries sauvages des personnages de haut niveau qui ont viennent définir la compétition Ultimate au cours des dernières années.

Ian Walker aime les jeux de combat et aime écrire à leur sujet encore plus. Vous pouvez le trouver sur Twitter à @iantothemax.

