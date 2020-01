Byleth et Super Smash Bros.Ultimate ver. 7.0 sont maintenant en ligne!

Super Smash Bros.Ultimate ver. 7.0 est maintenant en ligne, amenant Byleth de Fire Emblem: Three Houses pour conclure le premier Fighters Pass! Avec Byleth vient son niveau, Garreg Mach Monastery. De plus, cinq nouveaux costumes impressionnants Mii Fighter sont également disponibles pour Altair (Swordfighter) d’Assassin’s Creed, Rabbids (Hat) de la franchise Ubisoft Rabbids, X (Gunner) de Mega Man X, MegaMan.EXE (Gunner) de Mega Man Battle Network et Cuphead (Gunner). Chaque costume de Mii Fighter coûte 0,75 $ et Byleth et son niveau coûtent 5,99 $.

Comme nous l’avons déjà détaillé, Byleth est livré avec 11 pistes de Fire Emblem, ce qui est un bel avantage. Et pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas (* ricanent sadiquement *), ce personnage est un porteur d’épée! Un nouveau porteur d’épée pour Super Smash Bros.Ultimate, et tout le monde est parfaitement satisfait de cette sélection. Hourra!

De plus, Fighters Pass Vol. 2, «un ensemble de six packs Challenger DLC (dont la sortie périodique est prévue jusqu’en 2021)», est désormais disponible à l’achat! En bonus, vous recevrez le costume Mii Fighter pour Ancient Helm + Gear de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Mais en attendant, profitez de combattre en tant que Byleth!

Achèterez-vous le Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass Vol. 2? Je prévois de le faire littéralement juste après avoir cliqué sur le bouton «Publier» de cet article. Notez également que le ver. Les notes de mise à jour 7.0 sont également disponibles, mais elles ne détaillent rien de trop important.

