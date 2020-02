Byleth stars dans le nouveau tournoi en ligne Super Smash Bros Ultimate

Il y a environ deux semaines, Byleth, le plus récent ajout au casting complet de personnages de Super Smash Bros Ultimate en tant que dernier composant du premier Fighter Pass, a atteint nos vies, avec toute la grande variété de commentaires dans différents sens que cela a impliqué. . Pour célébrer ce nouvel ajout, le Grand N a organisé un nouvel événement thématique en ligne de ce gigantesque crossover de combats, sous la forme d’un tournoi connexe qui débutera vendredi prochain 7 février et il sera prolongé pendant les trois jours de ce week-end, comme d’habitude dans les occasions précédentes. Et de quoi parle ce nouvel événement? il se concentre sur les combattants qui sont équipés d’armes telles que des arcs, des lances et / ou des haches, c’est-à-dire toutes les armes portées par le jeune chevalier de Fire Emblem Three Houses, même si elles sont distribuées comme dans le cas de Pit de Kid Ikarus, Corrin, partenaire de la même saga Fire Emblem ou Villager of Animal Crossing (rappelez-vous qu’en plus de lancer des boules de bowling à la tête et d’utiliser un filet à papillons pour capturer ses rivaux, il utilise également une hache pour couper ses arbres à croissance ultra-rapide), entre autres.

En bref, les participants à ce tournoi, officiellement appelé “Byleth enseigne à tout le monde des compétences pratiques”, devront faire appel à ces combattants mieux armés – à l’exception des épéistes du jeu, qui sont si dérangés ces derniers temps par les réseaux -. Encouragez-vous à participer ce week-end et que le meilleur homme gagne!

