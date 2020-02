C. Utsushimi et S. Shishikura rejoignent le campus

Depuis un certain temps maintenant, nous avons une multitude d’informations techniques sur My Hero One’s Justice 2, mais de nouvelles incorporations à l’équipe de héros et aux méchants jouables du titre sont révélées à chaque instant. Alors que les nouveaux ajouts entrent dans le “territoire des spoilers” si vous n’êtes pas au courant de la quatrième saison de l’anime, faites attention à la vidéo que nous laissons juste à la fin de ce post, le deux nouveaux personnages jouables que nous vous apportons aujourd’hui appartiennent au deuxième arc de la troisième saison, ce sont deux étudiants de l’Institut Shiketsu et compagnons d’Inasa Yoarashi: Camie Utsushimi et Seiji Shishikura.

Pour l’instant, nous n’avons pas d’images du titre pour voir à quel point ils sont recréés, mais nous pouvons vous dire comment leurs styles de combat seront. D’un côté, Camie Utsushimi il utilisera son cadeau Glamour, qui dans l’œuvre originale lui a permis de créer des illusions et que dans le jeu vidéo il utilisera pour attaquer ses rivaux par derrière. Une autre caractéristique à prendre en compte est sa grande mobilité, qui compense l’absence de mouvements à longue portée. D’un autre côté, le don de Seiji ShishikuraLa boulette de viande lui a permis de manipuler la composition organique de ses rivaux, et dans le jeu, il l’utilisera défensivement, sur la base du contre-attaque à courte portée.

Que pensez-vous de ces deux nouvelles incorporations héroïques? Voulez-vous que j’arrive le 13 mars pour profiter de My Hero One’s Justice 2? Enfin, nous vous laissons avec un gameplay du titre qui contient des spoilers de la quatrième saison de l’anime. À plus!

Gameplay de My Hero One’s Justice 2 avec Deku et Overhaul

