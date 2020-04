Ça ne va pas arriver mais je veux toujours une copie physique du remake de Final Fantasy VII

Image: Square Enix

J’ai fait l’erreur d’essayer d’obtenir une copie physique de Final Fantasy VII Remake, le jeu que j’attends depuis plus d’une décennie pour jouer, depuis que l’idée de celui-ci a commencé à tourner autour de mon cerveau au début des années 20. Cela n’est jamais venu, et maintenant je regarde page après page les prix des scalpeurs sur Ebay.

80 $. 90 $. Dans certains cas, plus de 100 $. Le marché en ligne regorge de listes de copies physiques de Final Fantasy VII Remake. Quelques-uns incluent simplement le disque. D’autres incluent uniquement le boîtier et les codes DLC fournis à l’intérieur, vendus séparément. Certaines de ces listes exigent que les fans pleins d’espoir s’engagent dans des guerres d’enchères écrasantes. Le jeu est vendu sur GameStop, Walmart, Target et même le propre site Web de Square Enix. Les copies commencent actuellement à 105 $ plus les frais d’expédition et de manutention sur Amazon. Certains revendeurs semblent même convaincus que les gens paieront jusqu’à 140 $, bien plus du double du prix de vente recommandé.

À l’origine, j’avais précommandé ma copie auprès de Best Buy le 1er avril. J’étais sceptique quant au fait que la première entrée dans une saga à plusieurs épisodes pour réanimer un jeu de 23 ans serait une bonne chose, mais finalement, la mémoire de mon battage médiatique grandissant comme un enfant qui a passé toute la récréation pendant la majeure partie de 1997 à poivrer ses amis avec des questions sur ce que cette chose a explosé dans la première publicité de Final Fantasy qu’il avait vu à la télévision. Quelque part au fond, je savais que commander une copie physique était un long retard, mais tout avec la pré-commande s’est très bien passé, et Best Buy a renvoyé une date de livraison estimée le 10 avril.

Square Enix avait déjà essayé d’avertir des gens comme moi. “Avec les changements imprévisibles dans le paysage de la distribution et de la vente au détail qui varient d’un pays à l’autre, il est de plus en plus probable que certains d’entre vous n’obtiendront pas votre copie du jeu à la date de sortie”, a annoncé la société sur Twitter le 18 mars. I ‘avait également entendu de quatre différents magasins de jeux vidéo indépendants que leurs distributeurs n’avaient pas de copies physiques du jeu pour les envoyer, et que les livraisons disponibles étaient plutôt réservées aux magasins à grande surface. Ces histoires ont fini par devoir annuler leurs dizaines de précommandes combinées quelques jours seulement avant la sortie finale.

Peut-être que je serais l’exception? Je n’étais pas.

La société a déclaré ma copie du jeu officiellement «perdue» et a remboursé mon argent.

Vendredi va et vient sans qu’aucun colis n’arrive sur mon perron. Les informations de suivi d’UPS n’ont jamais été mises à jour non plus. Un retard malheureux, pensai-je. Samedi, mon cousin est venu me prêter un chargeur pour faire sauter la batterie morte de mon Rav4 et m’a dit en détails atroces à quel point Final Fantasy VII Remake était bon et à quel point il était difficile d’échanger les gants de la statue géante du nuage qui est venu avec l’édition 300 $ First Class Soldier du jeu qu’il avait commandé il y a des mois.

Puis un camion UPS est arrivé. Nous avons fait signe de l’allée. Enfin, un paquet brun est tombé sur mon arceau. Ensuite, j’ai sauté dans la voiture, acheté des produits d’épicerie et finalement rentré chez moi seulement pour découvrir que le paquet était en fait des fournitures d’art que mon partenaire avait commandées pour son cours d’art du collège. Quelques jours plus tard, après avoir été en attente avec un gars très sympa de Best Buy, la société a déclaré que ma copie du jeu était officiellement «perdue» et a remboursé mon argent.

Pourquoi ne viens-je pas de télécharger le jeu (tous environ 100 Go) numériquement? Vais-je même me soucier d’avoir Final Fantasy VII Remake languissant dans une boîte dans mon grenier dans 15 ans à partir de ce moment où mon enfant termine ses études secondaires et que nous vivons sur une planète destinée à devenir une serre inhospitalière ou à l’envers par la lutte pour l’empêcher? Une semaine après sa sortie et je n’ai même pas encore installé le jeu, tout cela parce que je voulais un souvenir physique pour marquer le retour à l’un de mes jeux vidéo préférés dont l’empreinte durable sur mon cerveau d’adolescent est à la fois embarrassante et incontournable.

Et pourtant, une petite partie de moi veut plus que jamais une copie physique du jeu. Je ne suis pas vraiment un collectionneur, mais après avoir joué l’original de Final Fantasy VII sur l’édition de lancement du jeu plutôt que les copies «Greatest Hits» étiquetées au néon qui ont été rééditées plus tard, ont formé une petite note de bas de page bizarrement significative dans mon expérience personnelle. l’annexe du fandom de jeu. Remake est une édition du jeu de l’année à laquelle je ne veux pas participer. Avec une pandémie qui fait rage et des millions de chômeurs, cela semble être le pire moment pour donner tant de merde à propos d’un morceau de plastique, et je me retrouve toujours accroché au confort physique souvenirs.

Ou du moins c’est ce que je ressens aujourd’hui. Peut-être que dans une semaine, j’aurai bouclé et commencé le téléchargement d’une copie numérique. Mais jusque-là, j’espère toujours avoir la chance de tenir Final Fantasy VII Remake entre mes mains, avant que le monde entier ne s’effrite, mon précieux jeu vidéo avec lui.

