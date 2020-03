Caesar de Wargroove rejoint Tiny Metal: Full Metal Rumble dans une campagne de DLC gratuite aujourd’hui

Tiny Metal: Full Metal Rumble obtient une toute nouvelle campagne de DLC – et entièrement gratuite – avec nul autre que César de Wargroove la célébrité.

Dans la nouvelle campagne, Nora de Tiny Metal doit faire équipe avec la star canine de Wargroove pour sauver le monde. Vous devrez déjouer les ennemis pour livrer César en toute sécurité dans le royaume de Cherrystone, mais les choses sont un peu différentes cette fois-ci:

Pixel Perfection

Dans ce nouveau défi, le monde de Tiny Metal a été transformé en une version pixelisée de lui-même, dans le style Wargroove signature!



Règles spéciales

Les joueurs de la campagne DLC recevront un premier ensemble d’unités qui seront utilisées dans les 5 chapitres DLC. Vous devrez utiliser des tactiques de survie pour vous assurer que le plus d’unités possible parviennent à la fin! Mais ne vous inquiétez pas, la simple présence de César suffit pour guider toutes les troupes à travers les batailles les plus difficiles. Ne vous l’avons-nous pas dit, il est inspirant.

Comme indiqué ci-dessus, ce DLC est lancé aujourd’hui sur Nintendo Switch. Si vous ne possédez pas encore le jeu de base ou que vous souhaitez en savoir plus, consultez notre revue complète de Tiny Metal: Full Metal Rumble. Voici un extrait:

Tiny Metal: Full Metal Rumble surpasse à la fois son prédécesseur et le récent Wargroove pour devenir le numéro un Advance Wars clone disponible sur Switch en ce moment. En effet, il peut être juste de dire que cette fois-ci, Area 35 a battu Advance Wars à son propre jeu avec un SRPG super serré et généreux qui tire le meilleur parti des plus grands qu’il émule et les enveloppe de manière beaucoup plus moderne et satisfaisante. paquet.

