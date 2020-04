Calamity TV Show pointe en direction de Nintendo Switch

Le développeur indépendant Inmaterial Studio a annoncé que son premier emploi, Freakout: Calamity TV Show, est sur le point d’être publié dans la console hybride eShop, avec l’aide de l’éditeur JanduSoft. Il s’agit d’un vue aérienne tireur double bâton avec une certaine inspiration de grands classiques tels que Super Smash TV, de l’ère de Super Nintendo, entre autres, basé sur une réalité futuriste aux accents dystopiques dans laquelle les réalités de la télévision prennent une nouvelle dimension.

Freakout: Calamity TV Show est un jeu de tir intense à double bâton descendant inspiré des jeux d’arcade de la vieille école et des derniers jeux de tir de style roguelike. Dans une dystopie perturbée pleine de mutants et de machines à tuer, vous êtes la star d’une émission de téléréalité qui peut parfois être trop réelle, car la plus grande sanction est la mort. Frayez-vous un chemin à travers les vagues ennemies mortelles, rejoignez la révolution et tentez de mettre fin à la méchante Fizzy Corporation, responsable du chaos qui existe dans ce monde plein de dangers.

Caractéristiques principales du jeu:

– Des moments d’action rapide et intense qui vous laisseront sans voix!

– Défiez vos compétences du niveau de difficulté débutant à l’overdose continue de l’ennemi!

– Dialogues sans tête-à-tête et personnages dérangeants avec une bande-son qui vous ira à l’esprit

– Multijoueur coopératif jusqu’à deux joueurs avec 19 niveaux avec un gameplay varié réparti sur 5 chapitres avec leurs boss finaux respectifs

– De superbes graphismes 3D pour montrer les 13 types d’ennemis les plus sexy!

– Personnalisez votre équipement avec diverses armes et divers modificateurs pour votre personnage!

Ce titre sera disponible dans le Nintendo Switch eShop à partir de vendredi prochain 17 avril Pour 8,99 €, et pour célébrer la proximité de cette première, nous pouvons jeter un œil à un gameplay de celui-ci, pour rattraper ce qui nous attend dans les treize premières minutes passionnantes depuis que nous allumons la console et admirons la nouvelle icône du jeu présente dans le menu Accueil:

