Call of Duty annonce de nouveaux accords de parrainage avec l’armée américaine et Twitter

Même si Call of Duty: Warzone vient de tomber, il se passe encore beaucoup plus dans le monde de COD.

Activision / Blizzard aux côtés de la Call of Duty League a annoncé une toute nouvelle paire d’accords de parrainage, cette fois avec Twitter et l’armée américaine lors de sa saison d’ouverture.

Les nouveaux sponsors se sont activés lors de la première journée de la série à domicile de la Call of Duty League à Los Angeles au Shrine Expo Hall.

Pour Twitter, l’accord est dans des proportions mondiales et pluriannuelles, décrites comme faisant de la plate-forme sociale la «source des faits saillants de Call of Duty League et de l’engagement communautaire» au cours des trois prochaines saisons.

Mot officiel

Rishi Chadha, responsable mondial des partenariats de contenu de jeu sur Twitter, a parlé cette semaine du partenariat Activision / Blizzard:

“La communauté Call of Duty a été l’une des plus grandes communautés de jeu sur Twitter, et nous sommes ravis de nous associer à Activision Blizzard pour continuer à soutenir cette communauté dynamique. En 2019 seulement, Call of Duty Esports comptait 3 des 10 meilleurs joueurs a parlé des événements d’esports dans le monde, et ce partenariat à long terme montre notre engagement envers le succès continu de Call of Duty Esports. “

En plus de fournir les temps forts des matchs en temps réel, la ligue utilisera les fonctions conversationnelles de Twitter pour les «prédictions et acclamations des fans». À la suite de l’accord, toutes les équipes de Call of Duty League ont maintenant leurs propres emojis de hashtag pour encourager les fans à travers la plate-forme.

L’armée américaine sera également le sponsor principal d’un prochain concours collégial, justement intitulé Call of Duty Collegiate. La série de tournois sera ouverte aux étudiants admissibles des États-Unis et du Canada. Le tournoi sera organisé sur la plateforme de jeu compétitive GameBattles et géré par la société de jeux collégiale Tespa.

Avancer

En 2018, l’armée américaine a constitué une équipe d’esports afin d’augmenter le nombre de recrutements. Depuis lors, l’armée s’implique de plus en plus dans le monde de l’esport. De nombreuses succursales ont leurs propres équipes d’esports, et elles se tournent maintenant vers le parrainage. Le partenariat entre la Call of Duty League et l’armée américaine est le deuxième grand partenariat de jeu annoncé récemment. Il y a quelques semaines à peine, l’US Navy s’est associée à DreamHack et ESL pour être présente à leurs événements.

Depuis le lancement de la modernisation de Modern Warfare l’année dernière, Call of Duty n’a cessé de se renforcer. En décembre, il était déjà devenu le jeu le plus vendu aux États-Unis.En outre, il s’agit du jeu Call of Duty le plus joué de cette génération. La Call of Duty League a été un succès retentissant. Et les choses iront encore mieux avec l’arrivée du nouveau mode Battle Royale gratuit intitulé Warzone. Twitter et l’armée américaine ont choisi le moment idéal pour s’impliquer dans l’un des plus grands jeux du monde.

Histoire de longue date

L’armée américaine (USA) est la branche de guerre terrestre de l’armée américaine. Il apparaît comme une faction jouable dans Call of Duty, United Offensive, Call of Duty 2, Big Red One, Call of Duty 3 et Call of Duty: Modern Warfare 2, est vu dans Call of Duty: Black Ops, Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Ghosts, Call of Duty: Advanced Warfare, Call of Duty: Black Ops III, Call of Duty: WWII et Call of Duty: Black Ops 4.

L’armée américaine s’est fait un nom dans le monde de l’esport. Dernièrement, élargir les groupes de diversité au sein de leur matériel promotionnel. Surtout des plans super stars de femmes de couleur aidant à soutenir leur patrie.

USAE autonomise les femmes dans les sports électroniques et @USArmy.

Bonne journée internationale de la femme! # IWD2020 pic.twitter.com/TIkT31q6AJ

– U.S.Army Esports (@USArmyesports) 8 mars 2020