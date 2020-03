Call of Duty Battle Royale gratuit lance demain

Capture d’écran: Activision Blizzard

Activision a annoncé aujourd’hui que Call of Duty: Modern Warfare obtiendra un complément Battle Royale gratuit appelé Warzone comprenant des matchs à 150 joueurs, deux modes et des jeux croisés PS4, Xbox One et PC. Pour clarifier, vous n’avez pas besoin de posséder une copie de Modern Warfare pour jouer à Warzone.

Les détails du mode ont été divulgués pendant des semaines, y compris tôt ce matin lorsque les impressions vidéo d’un mode YouTuber ont montré plusieurs correspondances et de nouvelles fonctionnalités. Activision a maintenant fourni des informations supplémentaires, notamment le fait que Warzone contiendra deux modes: Battle Royale et Plunder.

Alors que Battle Royale aura des joueurs en compétition dans un format de bataille royale traditionnel alors qu’un cercle de gaz mortel se referme lentement autour d’eux, Plunder sera une course pour amasser autant de richesses que possible avant la fin du match. Les joueurs pourront le faire en s’entretuant, en pillant des caches et en remplissant des contrats pendant le match. Les deux modes partageront la même carte de Verdansk, un mélange des emplacements précédents de Call of Duty ainsi que de nouvelles choses.

Warzone aura également un tas de véhicules, y compris des VTT, des camions de fret et des hélicoptères, ainsi que de nouveaux rebondissements sur la formule de Battle Royale comme Gulag, un endroit où les joueurs vont quand ils meurent où ils peuvent se faire face en 1v1 se bat pour avoir une chance de se redéployer. Les joueurs qui perdent un combat au Goulag peuvent toujours revenir si leur équipe gagne suffisamment d’argent pour les racheter dans le match.

Ces nouvelles mécaniques font que Warzone ressemble autant à Apex Legends qu’à Call of Duty: Black Ops 4 en mode bataille royale Blackout. En plus d’avoir un nombre de joueurs beaucoup plus élevé que Blackout, Warzone aura également la possibilité de jouer en équipes de trois.

Kotaku a rapporté en mai 2019 que les dirigeants d’Activision étaient en train de jouer avec l’idée de contenu gratuit pour Modern Warfare, après avoir examiné les revenus plus courts que prévu sur Black Ops 4. Warzone semble être le résultat de cette nouvelle stratégie, et la première tentative de découpler le multijoueur de Call of Duty de son calendrier de sortie annualisé.

Warzone sera mis en ligne pour les joueurs actuels de Modern Warfare le 10 mars à 11 h 00 HE, tandis que tous ceux qui voudront y jouer gratuitement pourront se charger à partir de 15 h 00. ET. La mise à jour sera d’environ 20 Go pour les joueurs qui ont déjà le jeu. Les personnes qui téléchargent à partir de zéro, quant à elles, auront un énorme fichier de 83 à 101 Go à gérer. Un petit prix à payer pour un module complémentaire gratuit, tant que vous pouvez trouver l’espace supplémentaire sur votre disque dur.

