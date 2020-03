Call of Duty: Classements Power CDL Semaine 4

L’Atlanta Faze et les Chicago Huntsmen sont en tête de notre classement de puissance de la semaine 4 dans la CDL.

1 & 2: Atlanta FaZe, Chicago Huntsmen

Au début de la semaine 4, tout le monde s’attendait à ce que FaZe répète en tant que champion. Dans un bouleversement massif, le Minnesota a éliminé FaZe dans une demi-finale de cinq séries de cartes. Pourtant, FaZe reste au sommet de notre classement de puissance. Avant leur défaite, ils avaient battu 3-0 l’Empire de Dallas et les Florida Mutineers en groupe. L’Empire a remporté le tournoi et la Floride n’était que dans la grande finale lors du dernier match à domicile. Le Minnesota RØKKR correspond clairement bien à cette équipe d’Atlanta. Malgré cela, personne d’autre n’a failli les battre. Jusqu’à ce qu’ils montrent de nouveaux signes de faiblesse, ils sont notre meilleure équipe.

Le sommet de notre classement n’a pas beaucoup changé. Chicago arrive en deuxième position. Les Chicago Huntsmen ont eu un laissez-passer au cours de la semaine 4. Nous n’avons pas eu la chance de voir comment ils envisageaient de rebondir après une décevante patrie d’Atlanta. L’alignement de Chicago est connu pour commencer les saisons à chaud. Los Angeles nous a encore une fois appris que la parité des niveaux de compétence entre les équipes s’amincit de plus en plus. Nous verrons dans la semaine 5 si Chicago peut rester en tête du match ou si d’autres équipes ont rattrapé leur retard.

3 et 4: Dallas Empire, Minnesota RØKKR

L’Empire de Dallas est invaincu face aux équipes non nommées Atlanta FaZe et Chicago Huntsmen. Cette équipe Empire prend tout son sens. Les prodiges en difficulté de Shotzzy et iLLeY se sont présentés à Los Angeles et ont aidé à mener Dallas à un championnat. Cette équipe se tient fermement dans notre place # 3. Dallas doit prouver qu’il peut gagner des cartes au large d’Atlanta et de Chicago s’ils veulent faire pression pour le titre de meilleure équipe de la CDL.

Les Minnesota RØKKR sont enfermés parmi les quatre meilleures équipes. Ils ont évidemment le numéro d’Atlanta et se sont avérés être la seule équipe capable de les battre. Ils continuent de s’améliorer chaque semaine, menés par les performances dominantes de GodRx, l’un des meilleurs joueurs du classement général de la ligue. Les deux derniers homestands ont vu le RØKKR aller à une série de cinq matchs pour leur vie de tournoi. À Atlanta, ils ont perdu 2-3 contre FaZe en demi-finale, puis à Los Angeles, ont perdu 2-3 contre Dallas en grande finale. Ils sont si près de franchir la bosse. Nous nous attendons à ce qu’un championnat du Minnesota arrive le plus tôt possible.

5, 6 & 7: OpTic Gaming Los Angeles, Légion de Paris, London Royal Ravens

OGLA est sorti à la maison et a fait taire les ennemis. Après avoir chuté 0-2 face aux humbles Guérillas, il semblait que le pire était encore à venir pour cette équipe talentueuse. En un éclair, OGLA s’est détaché de tout ce qui les retenait. Ils ont renversé leurs rivaux de la ville et ce n’était que le début. Lors de leur prochain match, ils ont écrasé le Minnesota RØKKR 3-0. La course s’est terminée en demi-finale contre les éventuels champions, le Dallas Empire. Non seulement OGLA a remporté sa première victoire, mais son jeu dans son ensemble rappelait également le talent de cette équipe. Il semble que la nouvelle équipe OpTic a changé la donne. Nous devrons attendre le homestand de Chicago pour voir avec certitude.

Aucune des équipes européennes ne s’est rendue à Los Angeles. La Légion et les Royal Ravens restent au milieu de notre classement en fonction de leurs performances précédentes.

8, 9 et 10: Florida Mutineers, Seattle Surge, Toronto Ultra

Les mutins ont vu la plus forte baisse de notre classement de la semaine 3 à la semaine 4. Ils sont maintenant à la 8e place après avoir terminé cinquième de la semaine 3. La Floride a eu un homestand décevant à Los Angeles. Ils ont vaincu les Subliners 3-1 mais ont été balayés par FaZe et l’Empire. Certes, l’ancien champion du monde Prestinni n’était pas présent en raison de problèmes de santé mentale. À sa place, un joueur en herbe, Fero, a pris sa place sur la liste. Alors que Fero n’a pas mal joué, la chimie de l’équipe était visiblement éteinte. Sans calendrier pour le retour de Prestinni, cette équipe se classe parmi les dernières équipes.

Le Seattle Surge a montré des signes de vie à Los Angeles. Alors qu’ils ont été battus de manière convaincante par le Minnesota à deux reprises, ils ont balayé les Guérillas. Tout au long du week-end, Octane a continué de bien performer malgré le fait que son équipe se soit parfois éclatée. Le passage de Pandur à la liste de départ semble être un bon début pour cette équipe en difficulté. Si le reste de l’alignement de Seattle peut simplement fournir un peu d’aide à Octane, Seattle devrait commencer à gagner quelques matchs de plus.

Les Toronto Ultra sont une meilleure équipe que ne le montre leur bilan. Comme nous en avons discuté dans notre dernier classement, quatre de leurs six matches ont été opposés aux quatre meilleures équipes. Lors de leur dernière apparition, ils ont emmené Chicago en onzième manche, carte cinq. C’était avec une liste fraîchement remplacée. Avec plus de temps sous leur ceinture, nous avons pu les voir grimper dans le classement.

11 & 12: Subliners de New York, Guérillas de Los Angeles

Les Subliners de New York ont ​​eu la chance de faire leurs preuves à LA. Le champ des équipes était relativement faible par rapport aux autres familles d’accueil. Quoi qu’il en soit, les Subliners ont été renvoyés chez eux tôt après avoir été 0-2 en groupe. Cette équipe est remplie de drames, notamment le récent post Instagram du père de Censeur appelant les membres de l’équipe. La chimie de l’équipe semble être à son plus bas niveau pour New York. Peut-être que leur nouvel ajout, Mack, les sauvera.

Les LA Guerillas restent au # 12 sur notre liste. Les choses semblaient prometteuses pour les Guérillas à domicile. Ils ont monté 2-0 sur OpTic dès le début. Après cela, Spartz a pris de l’avance sur lui-même. Il s’est levé, a regardé l’équipe d’OpTic et a fait un geste “d’étouffement”. Les Guerrillas n’ont pas gagné une autre carte pendant tout le tournoi. Cette liste a connu des changements majeurs depuis le week-end de lancement. Ils devront s’humilier et se développer en équipe s’ils veulent réussir.

Voilà pour nos classements de puissance de la semaine quatre de l’ESTNN CDL. Branchez-vous ici à ESTNN chaque semaine pour nos classements de puissance mis à jour, récapitulatifs des matchs et plus encore.

Images via Katy Eyre / ESPAT Media

Le post Call of Duty: CDL Week 4 Power Rankings est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.