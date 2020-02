Call of Duty: Dallas Empire Clean the Boards avec Seattle Surge, sécurisant A 3

Une performance exceptionnelle de l’Empire de Dallas, prenant leurs matchs contre le Seattle Surge dans un balayage propre.

Le premier tour du match entre l’Empire de Dallas et le Seattle Surge a eu lieu sur la carte Gunrunner, avec un bon match à l’ancienne Hardpoint. La première mise à mort est allée à Dallas, les neuf suivants ont également été directement en leur faveur. En un éclair, l’Empire battait la Surge de plus de quarante points, les choses semblant super pour Dallas sur les fronts offensif et défensif. Cependant, avec une puissance de voie constante, Seattle a réintégré le jeu plus tard, ce qui en fait une différence de dix points… et à vingt secondes du demi-interrupteur, Seattle s’est assuré la tête pour la première fois du match.

Dallas a continué de maintenir la ligne, reprenant rapidement la tête en quelques secondes. Shotzzy était une force à laquelle il fallait compter avec ce tour, mais Karma et Apathy sur l’offensive en double équipe ont amené Seattle aux nettoyeurs, remportant le premier tour 250-225.

Rechercher et détruire le rouleau compresseur

Search and Destroy était le nom du jeu au deuxième tour; avec des commentateurs de la COD League prévoyant que Dallas «ferait rouler» leurs concurrents. Cependant, Seattle a remporté le premier tour, le point culminant du match se résumant à un 1 contre 1 à emporter. C’est là que le jeu commence vraiment à prendre de l’ampleur, avec Apathy massacrant la compétition rapidement, contribuant ainsi à assurer une autre victoire de ronde à Surge. Aux troisième et quatrième tours, le temps a filé, Dallas trouvant enfin sa place et doublant son offensive pour égaliser le match à 2-2. Les équipes ont changé de camp et Seattle a remporté une autre victoire pour rompre le tour de égalité précédent. C6 a obtenu le premier round, mais c’était l’Apathie de Seattle, marquer un triple kill contre l’Empire était un spectacle à voir, tournant rapidement le round en faveur de Seattle.

Un solide travail d’équipe de Dallas les a maintenus, Shotzzy et iLLeY aidant à ramener le jeu à égalité au onzième tour. Dallas a attaqué Seattle lors de la dernière manche S ’n. Prendre la victoire et en faire une avance de 2 à 0 sur la compétition.

Dallas remporte la victoire

Le troisième tour, un jeu de domination, a été un excellent début pour l’Empire de Dallas, tirant de l’avant avec plus de trente points d’avance dès le début. Dallas a continué de tourner entre une défense solide et une attaque. Mais c’est grâce à la force et à l’agilité de Huke – qui tournait en rond autour du point B – qui a assuré une nouvelle victoire à l’Empire. Dans le temps, Seattle a rebondi, ce qui ne fait que dix points de différence, mais la capacité constante de Huke à rester en plein essor a permis à Dallas de remporter une autre manche et un succès global contre le Seattle Surge. Le Fuel a gagné 3-0.

