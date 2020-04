«Call of Duty» et «Animal Crossing» dominent la quarantaine

La pandémie de coronavirus, malgré les dommages causés à plusieurs secteurs du divertissement, principalement le cinéma, n’a pas pu – pour l’instant – faire tomber les jeux vidéo, mais bien au contraire. Des millions de personnes profitent de leur temps d’isolement pour profiter de leurs titres préférés, cependant, il y a deux propositions qui ne sont pas seulement ventes de balayageIls dominent également la conversation sur Internet: Call of Duty: Modern Warfare y Animal Crossing: New Horizons.

NPD, le célèbre cabinet d’analyse de marché, a publié son rapport de mars sur les ventes de jeux – physiques et numériques – aux États-Unis. Bien que les données appartiennent uniquement au pays mentionné, elles sont un bon paramètre pour mesurer l’état actuel de l’industrie au niveau mondial, car nous parlons du marché du jeu vidéo le plus grand et le plus important au monde. Selon leurs chiffres, Animal Crossing: New Horizons a été le titre le plus vendu en mars, suivi de Call of Duty: Modern Warfare. Voici le top 20 du mois:

Animal Crossing: New Horizons

Call of Duty: Modern Warfare

MLB: The Show 20

Resident Evil 3

NBA 2K20

Doom Eternal

Personne 5: Royal

Grand Theft Auto V

Borderlands 3

Mario Kart 8: Deluxe

Nioh 2

Red Dead Redemption II

FIFA 20

Super Smash Bros.Ultimate

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX

Madden NFL 20

Just Dance 2020

Star Wars: Jedi: Ordre déchu

Mortal Kombat 11

Call of Duty: Modern Warfare 2: Remastered

Encore plus intéressant, Animal Crossing: New Horizons est l’une des meilleures sorties de l’histoire de Nintendo aux États-Unis. Pendant son premier mois de vente a connu plus de succès que n’importe quel autre épisode de Mario ou The Legend of Zelda au cours de la même période. Oui, tu lis bien. NPD affirme que les revenus du premier mois de New Horizons dépassent tous les jeux de la franchise combinés. Sans aucun doute, les animaux charismatiques sont devenus les leaders incontestables de la quarantaine.

Call of Duty: Modern Warfare reste le titre le plus vendu à ce jour en 2020

En ce qui concerne Call of Duty: Modern Warfare, le cabinet note qu’il reste le jeu le plus vendu à ce jour en 2020 et au cours des 12 derniers mois. Activision a profité de la nostalgie pour ramener leur saga la plus aimée et la plus acclamée, et cela n’a déçu en aucune façon. Sa campagne a répondu aux attentes et le multijoueur propose de nouveaux contenus gratuits tous les deux mois. N’oublions pas non plus qu’il a été récemment complété par la bataille royale gratuite: Call of Duty: Warzone.

S’il n’était toujours pas clair que les jeux vidéo réussissent en période de pandémie, les données du NPD révèlent que Les ventes de mars ont augmenté de 35% par rapport au même mois de l’année précédente. Au total, les revenus ont été générés par 1,6 milliard de dollars pour la vente de jeux, consoles et accessoires – uniquement aux États-Unis. Il s’agit du meilleur mois de mars depuis 2008, lorsque 1,8 milliard de dollars ont été déclarés. L’industrie suivra-t-elle le rythme en avril? Tout indique oui.

