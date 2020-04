Call of Duty: fan mobile? Dans ce tournoi, vous pouvez devenir riche

Call of Duty: Mobile est l’un des jeux les plus populaires du moment, donc cela ne nous surprendrait pas si plus d’un de nos lecteurs s’en tenait à cette expérience. Si vous êtes l’un d’entre eux et que vous pensez être vraiment bon, sachez qu’ils auront un tournoi dans lequel vous pourrez devenir millionnaire.

Ce qui se passe, c’est qu’Activision a annoncé le tournoi Call of Duty: Mobile World Championship 2020, un tournoi en ligne sponsorisé par Sony Mobile. Cette compétition débutera le 30 avril et offrira des récompenses comme des cosmétiques exclusifs et plus de 1 $ MDD en espèces.

“Nous sommes ravis de lancer notre tournoi compétitif très attendu dans Call of Duty: Mobile”, a déclaré Chris Plummer, vice-président des appareils mobiles chez Activision. “En tant que prochaine évolution de notre jeu classé préféré des fans, ce format de tournoi offre aux joueurs de Call of Duty: Mobile la possibilité de rivaliser avec des joueurs du monde entier pour de l’argent et des prix.”

Comment participer au nouveau tournoi Call of Duty: Mobile?

Si vous souhaitez participer à ce tournoi, sachez que vous devez remplir certaines conditions. Le premier doit avoir au moins 18 ans et vivre dans l’un des pays éligibles. Après cela, vous devrez être classé comme vétéran ou supérieur. Ce n’est pas tout, car Activision doit également être exempt de sanctions officielles.

Si vous remplissez ces conditions, il est temps pour vous de visiter le site officiel du concours pour plus de détails. Là, vous pourrez connaître toutes les règles et savoir quels sont les pays participants. Vérifiez plus à ce sujet ici.

Et que pensez-vous de cette nouvelle? Êtes-vous intéressé par ce tournoi? Dites-le nous dans les commentaires.

Call of Duty: Mobile est disponible pour iOS et Android. Vous pouvez en savoir plus sur lui en cliquant ici.

