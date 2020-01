Call of Duty League: les Rokkers du Minnesota gagnent à domicile contre les Guérillas de Los Angeles

Les marées ont rapidement tourné alors que le Minnesota et Los Angeles allaient et venaient dans une bataille houleuse de Hardpoint, essayant de vaincre l’enfer absolu. Une fois que les Guerillas ont obtenu l’élan d’une tenue de Rokkr bien équilibrée, ils ont remporté le premier tour avec une défense solide et une attaque encore plus forte, résistant aux reprises et trouvant à assurer une reprise rapide.

Se sent bien #ROKKR # CDL2020 pic.twitter.com/HAB8pwYlCu

– Minnesota RØKKR (@ROKKR) 25 janvier 2020

La deuxième série de Search and Destroy, qui a lieu sur la carte Piccadily, a été remplie à ras bord de tirs de tireurs d’élite et d’une quantité incalculable de lancements de grenade par-dessus le mur. Une grande partie du match a été disputée entre les bus à impériale imbriqués sur la carte, LA dominant et conservant la tête, ce qui donne 1 à 1.

Après l’abandon de @LAGuerrillas dans S&D, le Minnesota @ROKKR a placé une autre carte dans la colonne des victoires avec la domination 192-174. # Lead de la série RØKKR 2-1: https://t.co/SqdVEK9ACG # CDL2020 pic.twitter.com/c4rnnYrs5T

– Call of Duty League (@CODLeague) 25 janvier 2020

Le troisième match était une ronde de domination. Rokkr est resté dominant dans la première moitié, en maintenant à peu près un drapeau stable sur les Guérillas. Le Minnesota a pris vie ce match, avec la foule de Minneapolis hurlant et applaudissant sauvagement pour leur favori de la ville natale. Mais même avec la foule derrière eux, les Guérillas de Los Angeles ont inversé le script (ainsi que le score) en leur faveur, revenant d’un déficit de plus de soixante-dix points … mais ce n’était pas suffisant pour emporter la victoire de la forteresse Rokkr.

Entrez dans les communications de l’équipe locale, l’écoute @ASTROGaming avec le Minnesota @ROKKR. # CDL2020 pic.twitter.com/QklXJ2bmUm

– Call of Duty League (@CODLeague) 25 janvier 2020

Avec une avance de 2 à 1, le Minnesota a commencé avec des doigts à détente rapide et une offensive stable contre Los Angeles. Dans les derniers instants de la manche Hardpoint, Alexx a certainement montré ses rayures avec un retrait destructeur sur la carte, s’assurant que le Minnesota remportait la victoire à domicile.

Pour en savoir plus sur Call of Duty League, suivez ESTNN.

La publication Call of Duty League: les Rokkers du Minnesota gagnent à domicile contre les Guérillas de Los Angeles sont apparus en premier sur Esports News Network | ESTNN.