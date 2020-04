Call of Duty League revient ce week-end avec un jeu en ligne et des serveurs dédiés

Après quelques semaines de congé inattendues en raison de la pandémie actuelle, la première saison de Call of Duty League revient avec le jeu en ligne ce week-end. La CDL a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle reprendrait sa saison à partir de demain avec une transition vers la compétition en ligne et le format de diffusion.

La ligue de retour débutera le week-end avec le week-end de la Dallas House Series vendredi à 16 h HE et sera diffusée en direct du vendredi au dimanche sur la chaîne YouTube de la CDL. Le week-end, huit équipes participeront aux Chicago Hunstmen, Dallas Empire, Florida Mutineers, Los Angeles Guerrillas, Minnesota Røkkr, Paris Legion, Seattle Surge et Toronto Ultra.

La Ligue a également noté (via Charlie Intel) que les jeux se joueront via des serveurs dédiés “qui nous permettront de créer l’environnement le plus équitable possible pour les matchs de Call of Duty League”.

À l’avenir, la Call of Duty League se poursuivra dans un format en ligne similaire à ce qu’ont fait Overwatch League, League of Legends et d’autres sports électroniques. Les autres séries à domicile seront jouées du vendredi au dimanche à partir de 16 h HE les vendredis, de 13 h HE les samedis et de 16 h HE les dimanches. Cela permettra au CDL de conserver le nombre de week-ends qu’il avait initialement prévu.

Les détails sur le week-end du championnat Call of Duty 2020 seront publiés ultérieurement.

Les événements Call of Duty Challengers, qui sont la voie de l’esport vers la communauté pro, seront également entièrement en ligne en conjonction avec les week-ends Home Series des équipes avec des serveurs dédiés. Le Dallas Empire Challengers Open se déroulera samedi et dimanche, tandis que le premier des cinq tournois Challengers organisés par la ligue aura lieu les 18 et 19 avril.

L’annonce a ajouté: «Bien que ces changements vers la concurrence en ligne ne soient pas ce que nous imaginions au lancement, nous sommes profondément reconnaissants de pouvoir continuer à mettre en lumière nos incroyables équipes d’une manière nouvelle, et de donner à nos villes et à nos fans plus de raisons de se réjouir. . “