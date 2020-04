Call of Duty League revient cette semaine avec des matchs en ligne uniquement

Le tournoi esports Call of Duty League d’Activision Blizzard fera son retour plus tard cette semaine.

Comme annoncé par le compte Twitter officiel de la compétition (ci-dessous), la ligue pro-gaming redémarre le vendredi 10 avril ET. La Call of Duty League va faire des matchs uniquement en ligne étant donné que les concurrents ne peuvent pas vraiment se rapprocher les uns des autres en raison des restrictions de distanciation sociale en place en raison du coronavirus COVID-19.

«J’ai passé de nombreuses années à la NFL et j’ai pu constater de première main comment le sport peut élever l’esprit humain», a déclaré la commissaire Johanna Faries.

“Personne ne veut être dans cette situation, mais nous le sommes, et nous sommes reconnaissants que Call of Duty League puisse aller de l’avant et offrir une compétition en direct aux fans quand elle en aura probablement le plus besoin.”

Activision Blizzard a conclu un accord de 160 millions de dollars avec Google pour son activité d’esports. L’autre grand tournoi professionnel de la société, l’Overwatch League, est également passé au numérique pour ses matchs en mars et avril après que Blizzard a annulé tous les événements en raison de préoccupations autour du coronavirus.

Deux pros de l’Overwatch League ont récemment reçu une amende de 1 000 $ chacun pour avoir fait des commentaires inappropriés dans le chat du match.

ALLONS-Y!!!!

CDL est de retour. Présentation du nouveau calendrier 2020 Home Series. La compétition revient CE VENDREDI 10 avril à 16 h HE / 13 h HP! https://t.co/qwDMUI7xtr#CDL2020 #LFG pic.twitter.com/rmX4oaD7Ms

– Call of Duty League (@CODLeague) 6 avril 2020