Call of Duty: les Royal Ravens de Londres gagnent à domicile contre Toronto Ultra 3

Les London Royal Ravens ont remporté une grande victoire à domicile.

Le premier tour du match a été un match de Hardpoint, avec les Toronto Ultra et les Royal Ravens de Londres, qui jouent de leur mieux dès la sortie. C’était rafraîchissant de voir un match commencer uniformément pour une fois, mais Cammy de Toronto a sûrement changé cette ambiance avec un multi-kill à cinq joueurs. En un éclair, Londres a repris la tête, faisant rapidement avancer le jeu avec plus de cinquante points d’avance sur l’Ultra. Wuskin a obtenu un joli triple kill pour aider à donner à Londres une avance de près de quatre-vingts points avec moins de 45 secondes de jeu rond. Cependant, Toronto est revenu un peu, ce qui en fait un match de vingt points, mais ce n’était pas suffisant pour vaincre le bonheur offensif de Londres alors qu’ils prenaient la tête, 1 – 0.

London @RoyalRavens met la foule sur pied avec le 250-221 Hardpoint sur le @TorontoUltra! # 6thRaven https://t.co/ymjUweQGF1 # CDL2020 pic.twitter.com/zRVKWlmeNZ

– Call of Duty League (@CODLeague) 8 février 2020

Deuxième round

Avec le deuxième match qui se déroulait à Piccadilly, les deux équipes étaient clairement prêtes pour une sanglante bataille de Search and Destroy. Loony, de Toronto, a été le premier tué, battant son fusil de sniper avec un grand succès, mais Cammy a verrouillé le dernier kill de la ronde alors que Toronto prenait la tête. Bance a arraché la première mise à mort du deuxième tour, l’Ultra refusant de reculer et montrant son bastion offensif. Classic a obtenu le premier meurtre de sang au troisième tour de S ‘n’ D, alors que Toronto a continué à effacer tout signe de compétition avec les Royal Ravens. Skrapz a obtenu le premier kill au quatrième tour, ainsi que la première victoire pour les Royal Ravens de Londres, Skrapz marquant également le dernier kill avec son Desert Eagle avec un grand succès.

Les Ravens ont continué à avancer, remportant trois tours de plus et en faisant un match de 4 à 4. Jurd a réussi cinq éliminations consécutives au neuvième tour du match, et malgré une égalité dévastatrice, Londres a pris les devants avec une autre victoire au tour. Dylan a terminé ses éliminations rapidement près de la librairie, et alors que la foule se levait, hurlant et acclamant ivre, Londres a pris le tour final, ce qui en fait un match 2-0.

🗣 Avec la foule alors que les London @RoyalRavens remportent le S&D! # 6thRavenhttps: //t.co/8Bq4HsYks3 # CDL2020 pic.twitter.com/rHBytAEtlv

– Call of Duty League (@CODLeague) 8 février 2020

Troisième round

Le troisième tour était un jeu de domination, avec la foule criant fort pour que leurs corbeaux royaux ramènent la victoire à la maison. Dylan de Toronto a obtenu le premier sang, mais au fur et à mesure que le match avançait, il était facile de voir que ce match serait serré du début à la fin. Cammy et Classic dominaient le fil de mise à mort pendant un certain temps, les Ravens progressant lentement dans le décompte des tués, gardant le match à une avance de vingt points … jusqu’à ce que Londres comble l’écart et remporte la victoire au premier tour (122-74) . Toronto devait jouer aussi prudemment que possible, et avec Londres inondant la carte offensivement, il était difficile de regarder Toronto lutter à différents points pendant l’avance des Ravens de plus de soixante points. Loony était une force ce tour, surtout une fois que Toronto a obtenu le point C, et la victoire est allée à Toronto pour la première fois de ce match.

Les @TorontoUltra restant en vie, ils s’emparent de la Domination 209-173 contre les @RoyalRavens. #SooUltra

Londres mène 2-1: https://t.co/ymjUweQGF1 # CDL2020 pic.twitter.com/XqflvWzPFa

– Call of Duty League (@CODLeague) 8 février 2020

Quatrième tour

Le quatrième round a eu lieu à Azhir Cave, avec une bataille foudroyante de Hardpoint. Le Jurd de Londres a marqué le premier but, mais Toronto a riposté tout de suite et a montré son offensive très tôt, ne gardant qu’une distance de dix à vingt points pendant la majeure partie du match. Pourtant, Londres a continué à avancer avec une force incroyable, Dylan pénétrant sur le terrain de football et accumulant plus de quelques éliminations. Skrapz a lancé une série de tueries rapides, même sous la pression de Toronto, tandis que le joueur clé, Classic, a tenu le coup au milieu de la grotte … mais ce n’était pas suffisant pour empêcher les London Royal Ravens de gagner 3-1 à domicile .

